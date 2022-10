Lago di Como, il Grand hotel Tremezzo entra in classifica su Instagram

Una classifica piuttosto bizzarra ma quanto mai attuale (dato il sempre maggior utilizzo di questo social da parte dei giovani e non solo) è apparsa sulla rivista internazionale di turismo Big 7 Travel e riguarda le piscine il cui hashtag è stato utilizzato su Instagram il maggior numero di volte.

Il Grand Hotel Tremezzo sul Lago di Como è stato nominato una delle piscine più Instagrammabili al mondo nel 2022. Per la precisione occupa la 13° posizione ed è l'unico luogo italiano presente nella lista delle favolose 50 piscine.

Scrivono: "Abbracciando lo stile vintage, questo hotel di lusso è un simbolo della tradizione e dell'ospitalità italiana. È un assaggio di glamour ed eleganza del vecchio mondo, che incarna completamente il fascino italiano. E con vista sul Lago di Como e sulle montagne delle Grigne, e il suo valore non è solo storico: è assolutamente stupendo. La piscina dell'hotel ti fa sentire come se stessi facendo il bagno in mezzo alla natura".

Le prime tre piscine Instagrammabili del mondo

Ma quali sono le prime tre piscine che ricevono più hastag su Instagram? A primo posto con oltre 1,9 miloni di foto c'è Il Marina Bay Sands Hotel di Singapore che è l'hotel più costoso mai costruito. L'hotel comprende tre torri di 55 piani e ha oltre 2500 camere e suite di lusso. È qui, a circa 200 metri, sulla mitica terrazza "nel cielo", c'è la più grande piscina a sfioro sul tetto del mondo. Al 57° piano puoi prendere il sole, rilassarti e tuffarti nella piscina a sfioro di 150 metri mentre ti godi la vista dello scintillante skyline di Singapore.

Secondo posto per Casa Casuarina, o Versace Mansion come è meglio conosciuta a Miami Beach. Una volta era la casa di Gianni Versace, ora gli ospiti possono ora soggiornare nella villa e crogiolarsi nell'opulenza del vecchio mondo. Le mura sono quelle di un palazzo decorato con dettagli intricati e la piscina in stile mediterraneo è sicuramente indimenticabile.

Terzo posto per Bondi Icebergs la piscina che si trova a Sydney, Australia ed è un vero punto di riferimento. La vista da sull'Oceano Pacifico che è talmente vicino che ti sembra di nuotarci dentro. Ha raggiunto oltre 85.000 hashtag su Instagram.