Giorgia Palmas e Filippo Magnini sposi sul lago di Como: le foto e gli invitati vip

Un matrimonio da favola, sullo sfondo il lago di Como e un'amore, quello tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini, privo di nuvole. L'ex velina e il campione di nuoto hanno celebrato le nozze all'insegna del romanticismo, dopo il primo sì, quello civile, che era stato pronunciato esattamente un anno fa.

Legati dal 2018, hanno già una bambina, Mia. Sebbene fino all'ultimo momento location e abito siano stati tenuti segretissimi, qualcuno degli invitati ha postato foto e video della cerimonia da cui i piu' curiosi hanno potuto ammirare queste nozze e i dettagli meravigliosi.

Tanti gli scatti condivisi sui social, sia da parte di Giorgia e Filippo che da parte degli invitati (tra i tanti: le ex veline Melissa Satta ed Elena Barolo; Manuel Bortuzzo, nuotatore come Filippo; le showgirl Juliana Moreria e Barbara Petrillo, ndr). "Sì Amore mio, per sempre noi", ha scritto Giorgia nel condividere una foto in cui bacia il marito sullo sfondo del lago.

La coppia si è sposata in una chiesa di Argegno. Per lei un doppio cambio d'abito: prima un vestito lungo in pizzo con la schiena scoperta per il "sì" in chiesa, poi un abito altrettanto lungo ma dalle linee più decise per il momento della festa. A cena, sulla tavola, una pioggia di rose bianche e rosa. Dall'alto, grappoli di glicine a cascata dal soffitto. Un sogno ad occhi aperti.

A fare da damigelle le due figlie Sofia, la primogenita avuta da Giorgia nel 2008 dall’ex Davide Bombardini, e Mia, la bambina avuta con Filippo nel 2020. Sofia si è procurata una distorsione alla caviglia proprio pochi giorni prima della cerimonia. "Niente di grave, capita alle ragazze sportive – ha detto Giorgia – Giusto per non farci mancare niente".

I due sposini non partiranno subito per il viaggio di nozze. "Sarebbe bello e ci abbiamo fatto un pensiero ma molto probabilmente sarà impossibile farlo a breve – ha spiegato Giorgia ai fan – Abbiamo tanti impegni, soprattutto per Sofi e Mia, dobbiamo seguire tante cose… Vedremo poi comunque".

Un amore, quello di Giorgia e Filippo, che li rende inseparabili dal 2018. Il primo incontro tra i due è avvenuto nel settembre di quell'anno e da allora sono sempre più uniti. La coppia vive insieme con Mia e Sofia a Milano. Una famiglia allargata che funziona alla grande la loro e cementata oggi dal secondo "sì".