Gigi D'Alessio al ristorante a Como, e non per caso: ecco cosa è successo

Una prenotazione come le altre ma poi a presentarsi al ristorante La Locanda dei Giurati in via Giulini a Como è stato niente meno che Gigi D'Alessio. In un'estate che ha visto Como e il suo lago presidiata da vip di fama internazionale, in questi giorni di settembre di fine estate ecco un divo nostrano. Il cantante, insieme ad alcuni suoi collaboratori, si stava dirigendo a Zurigo per un concerto. Non doveva obbligatoriamente fermarsi a Como che non era la sua vera tappa ma ha scelto di farlo per poter gustare la cucina italiana e dopo aver letto alcune recensioni sulla Locanda hanno deciso di fermarsi proprio lì e non per caso. Ci racconta Ado il proprietario: "Ha voluto sapere tantissime cose di Como, anche della nostra squadra di calcio. Era proprio interessato alla città e per due ore e mezza circa, il tempo della cena, ha fatto a me e al direttore Mario Falcucci (in foto con il cantante napoletano ndr) moltissime domande anche su come si vive in questa città". Che voglia anche lui prendere casa o cominciare a frequentarla di più?