Chi sarà il nuovo vicino di George Clooney a Laglio: il lago di Como sempre più vip

George Clooeny, il divo americano che per primo si è innamorato del lago di Como e lo ha fatto conoscere a migliaia di turisti in america e nel mondo avrà un nuovo vicino di casa, ovviamente un vip. Si tratta, come riporta Annoni su La Provincia, del produttore cinematografico neozelandese Anthony McCarten che ha comperato l’immobile per la modica cifra di quattro milioni di euro. Secondo i ben informati la villa avrebbe addirittura una parete in comune con Clooney. Ma attenzione, non con la ben nota Villa Oleandra ma con l'altra proprietà di George, ovvero Villa Margherita.

Prima che il famoso regista e produttore possa andare con la sua famiglia a soggiornare a Laglio la sua nuova villa avrà però bisogno di un bel restauro, quindi probabilmente bisognerà aspettare un po', dato che i lavori non sono ancora iniziati.

Anthony McCarten, dicevamo, ha moglie e tre figli. Forse il nome non è molto conosciuto ma senza meno avrete visto qualcuno dei suoi film, per cui è stato spesso candidato agli Oscar sia come miglior film che come miglior sceneggiatura. Tra tutti Bohemian Rhapsody e Whitney - Una voce diventata leggenda del 2022.

Villa McCarten è dotata di una bella darsena e un per non farsi mancare nulla un giardino di oltre 500 metri quadri a picco sul Lago.

Dopo l'acquisto di Chiara Ferragni e Fedez a Pognana Lario, cominciano ad essere davvero tanti i vip che hanno deciso di investire nei paesi del nostro lago, specialmente sulla sponda Comasca che, da questo punto di vista, resta senza rivali.

Quando nel 2002 gli Heinz cedettero Villa Oleandra per 8 milioni di dollari all' amico George che nel 2004 divenne anche proprietario di Villa Margherita, costruzione in stile liberty ubicata vicinissimo a Villa L’Oleandra e comunicante con essa attraverso un ponticello. Proprio prima della grande depressione economica mondiale del 2006.