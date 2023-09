E se George Clooney cambiasse solo sponda del Lago? La sua nuova villa potrebbe essere nel Lecchese

La notizia dell'addio di George Clooney al Lago di Como sta rimbalzando in tutto il mondo. Ma da qualche ora si fa strada l'ipotesi che il divo americano non sia stanco del lago ma ...del ramo comasco. Clooney e famiglia potrebbero semplicemente cambiare sponda e trasferirsi a Lierna. Non è la prima volta che al nome del divo americano viene accostato quello del suggestivo comune lariano, ma il contemporaneo verificarsi di alcune condizioni rende l'ipotesi più credibile che in passato tra cui, come scritto negli scorsi giorni, la decisione di lasciare la sua dimora di Laglio, mettendo in vendita Villa Oleandra. La conferma di una possibile trattativa con un cliente è giunta direttamente da un agente immobiliare di Engel & Volkers, specializzata nella compravendita di immobili di lusso.

Qualche settimana fa alcune testate internazionali come la rivista britannica Page Six avevano rilanciato la sua volontà di traslocare. Stando alla fonte citata dalla testata inglese, la star americana e sua moglie Amal non gradirebbero la grande attenzione mediatica cui sono sottoposti sul Lario, ormai meta davvero gettonatissima da tutto il mondo.

Ma traslocare per andare dove? Numerose le ipotesi avanzate (su tutte la villa acquistata di recente in Provenza), fra le quali una si sta facendo sempre più spazio: restare sul Lago di Como, poiché amato dalla famiglia Clooney e vicino Milano, ma scegliere il nostro ramo, quello lecchese, decisamente più tranquillo. E in particolare Lierna, che si affaccia sul lago e vanta una storia affascinante. È il sito Cityrumors a riportare l'indiscrezione: "A due passi da Milano c'è la possibilità di visitare un magico lago e uno splendido castello: questo luogo ha fatto innamorare George Clooney".

Le prime voci nel 2019

Dell'eventualità che il celebre attore di Hollywood potesse cercare casa sul nostro ramo si era parlato già nel 2019, come testimonia questo articolo: le voci, quattro anni or sono, conducevano a Villa Aurelia proprio a Lierna. La scelta ricadrebbe ancora su questa dimora o su un'altra sistemazione?

Il sindaco Silvano Stefanoni, da noi interpellato, preferisce non commentare l'indiscrezione, ma conferma un avvenimento importante. "Nel 2019 Clooney venne davvero a visitare Villa Aurelia - spiega - Per privacy preferisco non dire nulla, posso solo essere contento per l'appeal che Lierna sta acquisendo all'estero. Negli ultimi due o tre anni si sono trasferiti da noi diverse persone straniere, alcuni nomi importanti e manager di altissimo livello. Significa che possiamo vantare un equilibrio tra natura e cementificazione come pochi altri comuni".