George Clooney su Rai 3: "Per la prima volta dopo 20 anni non ho visto il lago di Como"

George Clooney era ospite ieri sera, 20 dicembre, nella trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai 3, Che tempo che fa. In collegamento da Londra, dove sta trascorrendo questo periodo di lockdown, ha parlato del suo nuovo film, The Midnight Sky, di cui non solo è interprete ma anche produttore e regista e sarà disponibile su Netflix dal 23 dicembre 2020.

Ma come sempre, George Clooney non manca mai un'occasione, in tutte le sue interviste planetarie, di parlare dell'Italia e in particolare del lago di Como. Un vero e proprio amore, che porta in giro nel mondo. Da Fazio Clooney ha raccontato un aneddoto che vede legati proprio il lago di Como, dove come tutti sanno ha acquistato la prestigiosa Villa Oleandra, e il nuovo film.

Nel 2019, nella fase di preparazione del film, per entrare nei panni del personaggio, il professor Augustin, doveva perdere circa 15 chili. In quel momento si trovava proprio a Villa Oleandra, la sua amata dimora sul lago di Como, e il divo americano ha raccontato quanro fosse difficile stare a dieta in Italia, mentre tutti mangiavano le prelibatezze nostrane. Per supplire a questa di cibo made in Italy, Fazio gli ha promesso in dono una macchina per fare la pasta in casa.

In questo momento, come anticipato, Clooney è a Londra, dove è appena cominciato un nuovo lockdown. E dopo aver raccomandato a tutti l'uso della mascherina ha concluso dicendo: «Mi è spiaciuto tanto quest’anno non venire da voi in Italia, ci manca tantissimo; per la prima volta dopo vent’anni non ho rivisto il Lago di Como».