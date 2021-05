George Clooney è tornato a casa sua sul lago di Como

Ne ha parlato anche Radio Montecarlo ieri, 28 maggio: George Clooney sta per tornare a casa sua, a villa Olenadra a Laglio sul lago di Como. E secondo quanto riportato da alcuni rumors in paese, a Laglio appunto, è notizia di poco fa che sia già arrivato poco dopo le 13 di oggi, 29 maggio.

Fervono i preparativi e il sindaco avrebbe già stabilito le ordinanze apposta per non turbare la privacy del divo americano: sarà vietato navigare davanti alla casa di Clooney. Saranno interdette tutte le barche con una potenza di motore superiore a 3hp entro 150 metri dalla costa. È vietato, dall'estate del 2020, andare con le moto d'acqua nello specchio del lago del comune di Laglio e lo sci nautico è concesso almeno a 300 metri dalla costa. Sono quelle che, in paese vengono chiamate le "ordinanze Clooney". Vietati anche via terra gli appostamenti e fare foto dalle barche nelle aree private della villa dell'attore: la sanzione potrebbe arrivare fino a 1.033 euro.

L'attore acquistò Villa Oleandra nel 2002. Sono quasi due anni che, a causa della pandemia non torna a casa sua sul lago e durante la sua assenza ha detto più volte, in varie trasmissioni, come Che Tempo Che Fa, che sentiva molta nostalgia della sua casa sul lago dove per la prima volta, dopo 20 anni, a causa della pandemia non era potuto andare.

Le avvisaglie per il ritorno di George c'erano tutte da quando i primi di maggio 2021, ha pubblicato un video su YouTube dove dichiarava che avrebbe regalato un weekend in sua caompagnia in uno dei suoi alberghi preferiti sul lago di Como ( con ospitate anche in casa sua ) per beneficenza, ovvero per raccogliere fondi per la «Clooney Foundation for Justice», da lui stesso fondata e che lotta contro ogni violazione dei diritti umani

A villa Oleandra è collegata Villa Margherita che è sempre di proprietà di Clooney dal 2004.