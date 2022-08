George Clooney, 20 anni sul lago di Como: come il destino ha voluto che scegliesse Laglio

È da oramai 20 anni che George Clooney frequenta il lago di Como dove ha acquistato la villa liberty che tutti noi conosciamo come Villa Oleandra. A volte le cose accadono per caso e se oggi Laglio, un paese di abitanti, è diventato famoso in tutto il mondo, se in questo minuscolo e delizioso paesini sono state in visita grandi star del cinema ma anche l'ex Presidente degli Stati Uniti il merito è di un guasto alla moto. Correva l'anno 2002. George, che è sempre stato un grande amante dell'Italia, stava percorrendo alcune strade che costeggiavano il lago di Como con la sua moto. Un guasto improvviso la fece fermare proprio a Laglio. La leggenda narra che la moto andò in panne proprio davanti a Villa Oleandra e in quel momento l'attore se ne innamorò. Quel giorno nel lontano 2002 ci fu molto scompiglio in paese. Oggi, dopo vent'anni, Clooney a Laglio è di casa, amato e rispettato da tutti i cittadini.

Nel 2015 avrebbe ricevuto un'offerta molto vantaggiosa per vendere Villa Oleandra. Rumors basati anche sulle cifre da capogiro spese per acquistare altri immobili nei paraggi (tra i quali una villa appartenuta a un oligarca russo e ora sotto sequestro) fanno ipotizzare, secondo Immobilire.it, che Villa Oleandra ora possa valere anche dieci volte di più di quanto la pagò George Clooney 20 anni fa: se i calcoli sono esatti, stiamo parlando di 100 milioni di euro