George Clooney e Amal, breve trasferta dal lago di Como a quello di Garda

George Clooney e la moglie Amal avvistati e "paparazzati" sul lago ma per una volta non è quello di Como ma quello di Garda. Mano nella mano la coppia si à fatta vedere ieri, 21 agosto, sulla sponda bresciana del Garda, a Gargnano. Ad immortalarli, come riportato su BresciaToday, è stata la mamma della titolare del bar Fontanelle che sul marciapiede di viale Rimembranza ha avvistato l'attore americano in compagnia della moglie Amal Alamuddin. Mistero sul motivo della "trasferta" dei due vip, probabilmente solo una gita. In ogni caso non è la prima volta che George si sposta sul Garda dove ha spesso soggiornato a Villa Feltrinelli, proprio a Gargnano.

Il vero grande amore di Clooeny in Italia però rimane il lago di Como dove ha la sua amata casa, Villa Oleandra. Anche nei momenti dei terribili nubifragi che hanno sconvolto il nostro territorio a fine luglio, George si è reso utile come testimonial, è sceso in campo con la protezione Civile e con il sindaco di Laglio per raccogliere fondi per cercare di ripristinare la normalità. Si è esposto con gnerosità anche in vari Tg, per non far spegnere i riflettori sui problemi che stavano attanagliando il lago di Como. Questo a differenza di molti altri vip che hanno sempre decantato le bellezze del lago ma poi, nel momento del bisogno sono spariti completamente senza dedicare neanche una sola parola a quanto stava avvenendo nel Comasco.