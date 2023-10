Cosa hanno detto George Clooney a Amal al galà di New York sul Lago di Como

Era presente mezza Hollywood all'evento di gala, alla sua seconda edizione, The Albies, patrocinato dalla fondazione Clooney Foundation For Justice, dove sono premiati "quegli individui coraggiosi che, con grande rischio personale, hanno dedicato la loro vita alla giustizia".

Padroni di casa impeccabili, George e Amal Clooney che hanno accolto col sorriso nomi del calibro di Scarlett Johansson, Daniel Craig, Matt Damon e Cindy Crawford, solo per citarne alcuni. Un successo arrivato alla seconda edizione che si contrappone ai carpet della moda di Parigi (che si svolgevano in contemporanea) e che danno spazio e respiro a temi spesso ignorati.

Eccoli quindi, freschi di ritorno dall'estate sul Lago di Como, George, 62 anni, e Amal, 45 in tutto il loro splendore. Il potere dei Clooney, che per molti tabloid sarebbero la coppia più potente di Hollywood, "usato" per cause umanitarie e di Giustizia. Gli Albie Awards, dicevamo, si sono svolti nella Grande Mela lo scorso 28 settembre presso la New York Public Library.

Lago di Como, parola di George Clooney: "Non è vero niente"

E proprio qui, ai microfoni in presa diretta, rispondendo alle domande di un giornalista Clooney ha parlato della sua casa sul lago di Como, Villa Oleandra, senza lasciare spazio ad alcun dubbio e con un pizzico di ironia: "Sto vendendo la mia casa per 107 milioni di dollari? Wow. Ma non è vero. Ogni volta è così: non c’è un frammento di verità".

Lo spalleggia, divertita Amal dicendo che dopo che la notizia, partita da una rivista inglese, ha fatto il giro del mondo, hanno ricevuto tantissime telefonate dai loro amici: "Erano davvero sconvolti da questa ipotesi, ha detto sorridendo, Non è vero quello che è stato scritto e detto".

Il lago di Como resta la casa dei Clooney, con buona pace dei detrattori. E ancora una volta il nome del nostro lago, che deve molto al divo americano, è risuonato nel mondo.