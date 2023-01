Gelaterie premiate dal Gambero Rosso: nessuna è comasca

Nonostante l'ottima qualità di molte gelaterie di Como e provincia, nessuna di loro è riuscita a meritarsi i "tre coni" con i quali la guida Gambero Rosso premia le migliori d'Italia. La nota guida enogastronomica, faro per milioni di appassionati di cibo e vino e buona ristorazione, non ha stilato una vera e propria classifica ma un elenco delle migliori gelaterie che hanno meritato il massimo del punteggio, i tre coni, per l'appunto. Secondo la guida non è nel territorio comasco che si trovano i gelati più buoni, ma basta andare nella vicina provincia monzese per trovare due gelaterie meritevoli. Dunque, anche in Brianza, patria della cassoeula, si possono trovare coppe e coni gelato strepitosi.

Premiate dal Gambero Rosso e inserite nella guida delle migliori gelaterie d'Italia 2023, infatti, sono state L'Albero dei Gelati di via Sirtori a Monza e la Pallini di via Garibaldi a Seregno.