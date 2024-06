Lo spettacolo dei fuochi d'artificio sul Lago di Como con scatti d'autore. Pura magia

Con circa un'ora di ritardo, a causa della pioggia, gli attesi fuochi di San Giovanni all'isola Comacina sono cominciati verso le 23.30 di ieri sabato 22 giugno.

L'inizio, previsto per le 22.30, è però slittato perché le barche, seppure fossero molte meno del solito a causa del maltempo, erano troppo vicine all'isola. Per chi avesse perso lo spettacolo ecco l'occasione per riviverlo tramite gli scatti d'autore di Maurizio Moro che, tra l'altro, godeva di una prospettiva unica. Nella gallery qui sotto potrete ammirare tutti i momenti, dall'attesa fino allo scoppio di colori nel cielo.

Non ci resta quindi che tornare alla quiete e aspettare il prossimo anno, sperando nel bel tempo.