Trenitalia sfreccia a Disneyland Paris con il Frecciarossa 1000 personalizzato

Un salto da Como a Milano e poi via veloci verso Parigi. Trenitalia (Gruppo FS Italiane) festeggia il 30° anniversario di Disneyland Paris con un Frecciarossa 1000 personalizzato, il treno con grafica dedicata presentato nei giorni scorsi alla stazione Centrale di Milano. Due carrozze del treno, che ferma a Parigi Gare de Lyon, sono state allestite internamente ed esternamente con i colori e le grafiche del 30° anniversario di Disneyland Paris. Inoltre sono presenti dei giochi stampati sui tavolini per i piccoli ospiti e chi viaggia sul Frecciarossa personalizzato a bordo troverà anche una sorpresa targata Disneyland Paris. Il viaggio in treno può diventare l’occasione per visitare Disneyland in famiglia o con gli amici. Dall’apertura nel 1992 il grande parco divertimenti ha ospitato oltre 375 milioni di persone, diventando la prima destinazione turistica europea. Oggi i visitatori hanno a disposizione due parchi, 7 hotel e oltre 50 ristoranti a tema Disney.

Il concorso “Sfreccia a Disneyland Paris”

Il Frecciarossa con grafica dedicata segna anche il lancio del concorso instant win “Sfreccia a Disneyland Paris”. Partecipando al concorso le persone che viaggeranno in Italia su tutte le Frecce di Trenitalia sino a domenica 8 maggio potranno vincere i premi per Disneyland Paris.

In palio, per l’intera durata del concorso:

• 8 pacchetti per 4 persone con soggiorno di 2 notti e 3 giorni a Disneyland Paris in albergo 4 stelle con pensione completa, ingresso al Parco Disneyland e al Parco Walt Disney Studios e un pranzo o una cena con i personaggi Disney; 4 biglietti A/R sul Frecciarossa Milano/Torino-Parigi e 4 Carte Regalo del valore di € 50,00 ciascuna;

• 32 pacchetti per 4 persone con soggiorno di 2 notti e 3 giorni a Disneyland Paris in albergo 4 stelle con pensione completa, ingresso al Parco Disneyland e al Parco Walt Disney Studios; 4 biglietti A/R sul Frecciarossa Milano/Torino-Parigi e 4 Carte Regalo del valore di € 50,00 ciascuna;

• 200 ingressi giornalieri per due persone al Parco Disneyland e al Parco Walt Disney Studios.

Per partecipare bisogna collegarsi al sito e inserire il PNR del proprio biglietto (ogni PNR può essere utilizzato una sola volta).