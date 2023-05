Como, una foto per veri intenditori: quanti monumenti riconoscete?

Una foto bellissima, scattata da Claudia Cantaluppi l'altro ieri alle 19 circa da via Baradello. Como in tutta la sua bellezza, da una prospettiva davvero invidiabile perché si possono vedere molti monumenti in una sola immagine. Quanto conoscete davvero questa meravigliosa città? Ecco la soluzione al nostro piccolo quiz fotografico per veri intenditori anche se ci rimane qualche dubbio (chiediamo a voi) sulla villa in alto a sinistra sopra via Torno o in salita Peltrera. Probabilmente è una villa privata. I monumenti riconoscibili senza ombra di dubbio in questa foto sono: il Broletto, il Duomo, San Fedele, Porta Torre e San Bartolomeo.

Abbiamo dimenticato qualcosa? Como, con questa luce e da questa prospettiva, è davvero magica.