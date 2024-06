La magia della foresta della Valle Intelvi che diventa d'oro durante la fioritura

Una foresta verde e rigogliosa , rinomata come la più grande area europea di Maggiociondolo, che si trasforma in una foresta d'oro durante la fioritura, diventa protagonista del primo Challenge fotografico organizzato dall’Associazione Valle Intelvi Turismo. L'iniziativa, denominata "Il Maggiociondolo della Foresta Regionale della Valle Intelvi", mira a promuovere questo straordinario territorio attraverso gli occhi e gli obiettivi dei partecipanti.

Sguardi diversi sulla foresta di Maggiociondolo: qual è il tuo?

Il tema di questa prima edizione invita a raccontare, attraverso le immagini (in copertina foto di Maurizio Moro), la magia e la bellezza del Maggiociondolo nella Foresta Regionale della Valle Intelvi. Gli organizzatori hanno preparato un regolamento dettagliato per disciplinare le modalità di iscrizione, svolgimento e valutazione del concorso, garantendo trasparenza e chiarezza a tutti i partecipanti.

Il concorso è aperto a tutti i fotografi non professionisti ed è gratuito. Ogni partecipante può inviare fino a tre fotografie, in bianco e nero o a colori, che raccontino la bellezza della foresta. Le immagini, in formato JPEG e con una risoluzione di 300 dpi, dovranno essere inedite e accompagnate da un titolo. Le opere, insieme alla scheda di iscrizione compilata e firmata, devono essere inviate via e-mail all’indirizzo servizi@valleintelviturismo.it entro e non oltre il 31 luglio 2024 alle ore 15.00.

I premi offerti dagli operatori locali includono un trekking verso la Grotta dell'Orso con visita guidata per due persone. Due lezioni da un'ora di avvicinamento al golf offerte dal Golf Club Lanzo. Un voucher per due persone per esplorare la Valle Intelvi in mountain bike, pedalando lungo i suggestivi sentieri della zona.

“Questo evento rappresenta un'importante opportunità per promuovere e far conoscere la straordinaria bellezza della nostra foresta, che nei mesi della fioritura si trasforma in un'autentica foresta d'oro. – commenta il Presidente della Valle Intelvi Turismo, Matteo Augustoni - La Valle Intelvi è un territorio ricco di meraviglie naturali e il Maggiociondolo è certamente uno dei nostri tesori più preziosi. Attraverso questo Challenge, vogliamo invitare tutti gli appassionati di fotografia a esplorare e catturare la magia di questo luogo unico. Le immagini che riceveremo saranno un'importante testimonianza della bellezza e dell'unicità della Foresta del Maggiociondolo, aiutandoci a promuoverla e a proteggerla”.

Per ulteriori informazioni e per consultare il regolamento completo, visitare il sito web di Valle Intelvi Turismo o contattare servizi@valleintelviturismo.it