Ecco dove trovare la bellezza in stazione a Camerlata

Come si dice la bellezza è negli occhi di chi guarda. E la nostra lettrice Sara Alice Bianchi ha davvero preferito volgere lo sguardo al bello. E così che, anche nel retro di una stazione in un parcheggio, anche dove spesso il cemento e i palazzi predominano su tutto, se sappiamo guardare bene possiamo trovare sempre qualcosa di meraviglioso. Come questi fiori che Sara ha fotografato in tutto il loro semplice splendore. Nella gallery qui sotto troverete tutti gli scatti ai vari fiori di ogni colore.

Finalmente da Como arriva una segnalazione positiva: dalla stazione di Camerlata un'esplosione di natura e colori. Perché si possono segnalare anche le cose belle.