L'incontro casuale tra i Ferragnez e Berlusconi: botta e risposta tra Chiara e il Cavaliere

Non erano sul lago di Como, dove Chiara Ferragni e Fedez amano trascorrere molti dei loro fine settimana e nemmeno a Monza, dove il Cavaliere aveva appena tenuto un comizio ma a Milano in un noto ristorante. L'incontro è stato del tutto casuale e dopo essersi complimentato con la coppia piu' famosa del web, Silvio Berlusconi, accompagnato dalla fidanzata Marta Fascina, da Galliani e da una allegra tavolata ha detto, scherzando: nel ristorante Sophia Loren di via Cesare Cantù, in centro a Milano. "Più famoso di voi due, ci sono io". Prontissima e simpatica anche la risposta della Ferragni: "Non ci sono dubbi". Il tutto è stato ripreso da un video che è stato poi diffuso sul canale Instagram 'mondotv24' e che sta diventando virale.