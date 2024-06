Fedez passa il weekend con il suo nuovo flirt e lancia segnali dalla sua Villa sul Lago di Como

Continua la guerra dei Ferragnez a colpi di canzoni, frecciatine social e chi più ne ha ne metta. A onor di vero Chiara Ferragni sembra essere la più discreta tra i due mentre Federico Lucia, in arte Fedez, continua a cavalcare l'onda del divorzio più seguito d'Italia. Prima con la canzone (in collaborazione con Emis Killa) Sexy Shop, dove con rime nemmeno troppo velate si riferisce alla sua ex in toni non proprio ottocenteschi, poi con varie frequentazioni di modelle tra cui la più chiacchierata, la 24enne Garance Authie. Proprio per la giovane francese il rapper di Rozzano, secondo i ben informati, avrebbe perso la testa, tanto da invitarla proprio questo week end a casa sua a Milano e sembrerebbe anche nella Villa sul lago di Como.

Per ora a dare adito a questo pettegolezzo è solo una foto postata nelle storie di Instagram di Fedez dove si vede la "sua bevanda" appoggiata sul tavolino di Villa Matilda, riconoscibile da vari dettagli ma anche dalla geolocalizzazione messa appositamente dal rapper. L'hard seltzer Boem è la bevanda su cui hanno scommesso Lazza e Fedez insieme a Camillo Bernabei, del gruppo di riferimento per il beverage in Italia, e all'erede dell'impero Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio e che stanno lanciando proprio in questo periodo. Quindi potrebbe essere stata una ennesima trovata di Fedez per fare pubblicità al suo prodotto, giocando sul fatto che è noto a tutti che stia passando questo fine settimana con la giovane modella. Se l'avesse davvero portata nella Villa sul Lago, magari per un pomeriggio romantico, sarebbe l'ennesimo smacco nei confronti di Chiara dato che quella casa l'avevano scelta insieme e chiamata come Matilda, l'amata cagnolina della Ferragni grazie a cui si erano conosciuti. Potrebbe essere quindi un'operazione "commerciale" che cavalca l'onda dell'affaire divorzio, oppure un dispetto bello e buono alla sua ex che aveva tanto desiderato quella casa. Casa che ora è in vendita.