Fedez rompe il silenzio: il primo post dopo l'intervento di 6 ore per rimuovere un tumore al pancreas

È di questa mattina, 24 marzo, il nuovo post di Fedez che spiega a quale operazione si è sottoposto. Non si trattava, come in molti avevano ipotizzato basandosi su una vecchia intervista, di demielizzazione (che nei casi gravi può portare alla sclerosi multipla) ma della rimozione di un tumore al pancreas. L'intervento, eseguito il 22 marzo al San Raffaele, sembra essere riusciuto e nel post Federico spiega esattamente come lo hanno operato. Dovrebbe fare presto ritorno a casa. La moglie Chiara Ferragni è sempre stata al suo fianco. Scrive: "Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre a un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)".

Due giorni di silenzio social

L'ultimo messaggio era satato lunedì, una storia su Instagram, senza immagini ma con tutta la gratitudine per le persone che, dopo il suo annuncio in cui dichiarava di avere una malattia (senza specificare quale), lo hanno sommerso di affetto e energie positive. Un ringraziamento prima di entrare in ospedale, al San Raffaele di Milano, dove è stato operato martedì 22 marzo. "Sarà una giornata importante domani", aveva scritto prima di interrompere le comunicazioni con i social. Lo stesso la moglie Chiara Ferragni che, secondo quanto riferito, sarebbe stata al suo fianco nell'ospedale milanese.

I profili social del rapper milanese, 31 anni, e di sua moglie sono stati muti per ore, fino al post di oggi 24 marzo, dove Fedez spiega ogni cosa. Lunedì sempre su Instagram, aveva detto di essere alla vigilia di un momento decisivo. "Domani - aveva scritto - per me sarà un giorno importante. Volevo ringraziare tutte quella persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandano tanta positività". E ancora: "Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il mio morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo".

La malattia di Fedez

"Se questo mio racconto riesce a dare confronto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che ora non si riesce a dare". La decisione di Fedez di condividere i momenti della sua malattia è stata presa subito.

Federico e Chiara, grandi amanti del Lago di Como, dove lei era stata solo pochi giorni fa, sono personaggi che dividono: c'è chi li ama e chi li odia ma almeno in questa circostanza tutti si sono rivelati solidali nei confronti del 31 di Rozzano.