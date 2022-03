Fedez operato al San Raffaele: i prossimi giorni fondamentali per decidere il percorso di cure

L'ultimo messaggio lunedì, una storia su Instagram, senza immagini ma con tutta la gratitudine per le persone che, dopo il suo annuncio in cui dichiarava di avere una malattia (senza specificare quale), lo hanno sommerso di affetto e energie positive. Un ringraziamento prima di entrare in ospedale, al San Raffaele di Milano, dove è stato operato, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, martedì 22 marzo. "Sarà una giornata importante domani", aveva scritto prima di interrompere le comunicazioni con i social. Lo stesso la moglie Chiara Ferragni che, secondo quanto riferito, sarebbe stata al suo fianco nell'ospedale milanese.

I profili social del rapper milanese, 31 anni, e di sua moglie sono muti da ore. Lunedì era invece stato lo stesso Fedez, proprio su Instagram, ad annunciare di essere alla vigilia di un momento decisivo. "Domani - aveva scritto - per me sarà un giorno importante. Volevo ringraziare tutte quella persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandano tanta positività". E ancora: "Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il mio morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo".

A lanciare per primo l'indiscrezione sull'operazione del rapper di rozzano è stato Libero, che specifica come non sia noto al momento l'esito dell'intervento chirurgico. Dall'ospedale, contattato da MilanoToday, ad ora non arrivano conferme, in attesa di verifiche. Sembra comunque che i prossimi giorni saranno fondamentali per avere gli esiti degli esami e definire con più precisione il quadro clinico e il "percorso" - termine usato anche dallo stesso cantante - da seguire.

La malattia di Fedez

Sebbene al momento Federico Lucia (in arte Fedez) non sia sceso nei dettagli della sua malattia qualcuno, rispolverando un'intervista di tre anni fa, ha pensato che potrebbe trattarsi di demielizzazione che nei casi gravi può portare alla sclerosi multipla ma si attende la conferma del diretto interessato che nel suo video ha dichiarato di voler condividere questo percorso con chi lo segue.

"Se questo mio racconto riesce a dare confronto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che ora non si riesce a dare".

Federico e Chiara, grandi amanti del Lago di Como, dove lei era stata solo pochi giorni fa, sono personaggi che dividono: c'è chi li ama e chi li odia ma almeno in questa circostanza tutti si sono rivelati solidali nei confronti del 31 di Rozzano.