Fedez, dopo l'ospedale si riposa nella villa sul Lago di Como: "Il tempo lenisce"

Fedez da pochi giorni è strato dimesso dall'ospedale dove era ricoverato a causa di una nuova emorragia. Per fortuna rispetto alle due che ha avuto qualche mese fa era meno grave e dopo poco è potuto tornare a casa. Adesso la parola d'ordine è riposo, come riferisce anche il suo ex medico Marco Antonio Zappa, fino a gennaio 2024 direttore dell'Uoc di Chirurgia generale dell'Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano. Riposo assoluto quindi per il rapper di Rozzano che ha dovuto anche rinunciare ad alcuni concerti già in programma. Quale miglior luogo per il riposo e la convalescenza, se non la bellissima Villa Matilda a Pognana Lario, con una vista a dir poco incantevole sul Lago di Como? Così ieri sera 14 luglio sul suo profilo Instagram sono apparse delle foto meravigliose. Federico Lucia, in arte Fedez, si trova nella sua villa sul lago con i figli, Leone e Vittoria, Silvio il suo simpaticissimo cucciolo di Golden Retriver e i suoi genitori, Franco e Tatiana. Nulla di meglio per riprendersi da questo ennesimo spavento.

Come didascalia ha scritto: il tempo lenisce.

Le foto di una giornata in famiglia

Sono foto di una giornata serena in famiglia quelle che ha postato Fedez: tuffi in piscina, il pranzo cucuinato dal papà Franco e anche un giro in barca la sera a vedere i fuochi d'artificio.

L'operazione per il tumore

Fedez era stato ricoverato per l'ennesima emorragia interna, l'ultima risaliva allo scorso autunno e derivano proprio dall'operazione seguita al tumore al pancreas. "Laddove mi hanno operato per rimuovermi il tumore, ha spiegato, sono più fragile nell'avere ulcere, emorragie e sanguinamenti" prosegue. "Certamente rispetto alla emorragia che ho avuto l'ultima volta il sanguinamento è stato minore. Grazie mille a tutti per i messaggi. Sono davvero di conforto in un periodo non facile sotto tanti punti di vista", conclude.