Facciamolo insieme, donare sangue è social

Si chiama “Facciamolo, insieme” la prima campagna social di Avis Comunale Como. Un titolo volutamente provocatorio, ideato per coinvolgere chi già è donatore di sangue nel reclutamento di altri, amici, parenti o conoscenti che siano, che possano andare ad aumentare la base dei volontari attualmente presente. Partendo dalla necessità di sensibilizzare quante più persone possibile circa la donazione come strumento di aiuto a favore di coloro che, per i più svariati motivi, hanno bisogno di una trasfusione o comunque di emocomponenti ed emoderivati, Avis Como ha così deciso di promuovere il valore del dono nei suoi vari aspetti attivando una compagna anzitutto sui social, che si concluderà la prossima estate.

La doverosa premessa è che il tradizionale passaparola rappresenta attualmente la principale forma di conoscenza del sodalizio (così, per lo meno, si è espresso il 18,95% dei donatori che nel 2021 si sono avvicinati alla donazione del sangue); per questo, Avis Como ha voluto avviare un appuntamento mensile che, dal sito istituzionale, dai suoi social e, soprattutto, grazie alla collaborazione degli associati, possa via via avvicinare sempre più persone alla donazione.

“L’idea – spiega Mario Botta, presidente di Avis Comunale Como – è quella di condividere messaggi semplici, ma chiari, volti a incuriosire chi ancora non si è avvicinato alla donazione attraverso l’invito diretto da parte dei nostri oltre 5mila donatori. Dal passaparola tradizionale, insomma, a uno un po’ più virtuale per strumenti utilizzati, ma non meno importante sotto il profilo del messaggio da diffondere”.

Di mese in mese, sul sito, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram dell’associazione verranno pubblicati testi, post e storie dedicati ad Avis e all’attività propedeutica alla donazione. Agli Avisini, e non solo, il compito di diffonderli, con l’aspettativa di accrescere, assieme, il numero totale di donatori a Como e nelle sedi dei gruppi di Appiano Gentile, Brunate, Bulgarograsso, Capiago Intimiano, Grandate, San Fermo della Battaglia, Uggiate Trevano e Valmorea.