Estate 2022, le dieci donne più belle che hanno posato sul lago di Como

Mentre l'estate corre lentamente verso la fine, per il lago di Como, che ha fatto da magico sfondo a decine di star, è stata un'altra stagione d'oro. Un'autentica sfilata di bellezza nella bellezza, visto che alcune delle donne più belle del mondo si sono fatte immortale sul Lario in questi mesi estivi.

Tra gli scatti più significatici certamente quello di Belen Rodriguez, ritratta nella splendida cornice del Musa Hotel, il luxury boutique 5 stelle che si trova a Sala Comacina con vista panoramica sull'isola Comacina.

Paris Hilton, la ricca e bella ereditiera americana, per la prima volta sul lago di Como, è stata immortalata in quel di Nesso a bordo di un motoscafo, dove ha regalato ai suoi milioni di follower di Instagram due scatti dal Lario. Nomi magari meno noti ma non meno importanti per chi ama la moda e le grandi firme, sono quelli di Leyla Milani, Kate Lawler, Leonie Hanne e Karlie Kloss, che per una volta hanno deciso di lasciare le classiche passerelle per sfilare sul Lario anche solo per un giorno. Come sempre inappuntabile una vecchia habituè del Lario. Elisabetta Canalis, che postato alcune stories su Instagram dove ha mostrato tutta la bellezza del lago con un solo commento: "Il mio ufficio per un giorno".

Non si contano poi le volte in cui Chiara Ferragni (con o senza Fedez) è apparsa sul lago di Como in questa stagione. La più nota influencer d'Italia, e non solo, rimane uno dei nomi più gettonati del Lario insieme a quello di George Clooney. Con i loro quasi 45milioni di follower su Instagram, ogni scatto dei Ferragniz sul Lario vale oro. Ma se si parla di bellezza non si può certo ignorare Amal Clooney, splendida moglie della star di Hollyood che ha fatto di Laglio la sua dimora estiva.

Infine, sempre che gli ultimi lampi d'estate non ci regalino qualche altra star, l'ultimo nome bollente è stato quello di Jennifer Lopez. L'artista newyorkese di origine portoricana è stata immortalata sia in città sia sul lago di Como in quel di Menaggio. I magazine rosa hanno raccontato questo viaggio come una seconda intensa luna di miele tutta lariana. Per la sempre bellissima J.Lo e l'affascinante marito Ben Affleck, interprete di decine di film di successo, una vera e propria vacanza italiana.