Emanuel, la sua nuova vita a Cantù e un cuore grande: rigenera pc e cellulari e li regala a chi ne ha bisogno

C'è chi ha tutto, chi niente. Chi cambia cellulare con la stessa frequenza con cui escono i nuovi modelli e chi purtroppo non ha neanche i soldi per acquistare un tablet o un computer per la scuola. Così Emanuel Triol, 28 anni e residente a Cantù ha deciso di offrire una possibilità davvero preziosa a tutti. Lo rende noto con un messaggio sulla pagina Facebook Sei di Cantù se....che ha già riscosso molto successo:

"Ho deciso di mettere in atto questa iniziativa, per ora solo a Cantù visto che a presto aprirò la mia attività in centro. (Non pubblico nome per evitare pubblicità). Chiunque avesse computer / tablet / smartphone vecchi da buttare o che non utilizza più mi scriva in privato.

Vorrei rigenerarli gratis e regalare il materiale completamente funzionante a persone bisognose e famiglie che non hanno disponibilità di acquisto per i loro bambini. Farò un database con la merce in entrata e quella in uscita ,disponibile e visibile a tutti in modo da essere trasparente.

Avrò un magazzino e laboratorio abbastanza spaziosi e chiunque vorrebbe darmi una mano per questa nuova iniziativa resto a vostra disposizione."

Abbiamo sentito Emanuel telefonicamente e ci ha raccontato che questa idea è venuta in concomitanza con l'apertura del suo negozio che aprirà a giorni in via Matteotti.

"Si sprecano un sacco di materiali che invece potrebbero essere utili per aiutare chi non ha la possibilità di aggiustare o comprare nuove apparecchiature elettroniche. Quello che farò, lo farò con la massima trasparenza e cercherà di rimettere in sesto le cose per chi deve consultare documenti o far girare programmi scolastici."

Emanuel ha deciso di mettersi in proprio a Cantù (questo il sito del suo negozio) dopo aver fatto grandi esperienze in Italia (proprio nel Comasco e anche a Cantù che è sempre stata la sua casa) e in Svizzera e lui è anche un tecnico certificato Apple. L'esperienza non gli manca, la buona volontà nemmeno e se ci aggiungiamo la voglia di fare anche del bene gli elementi per un negozio di successo ci sono tutti. La scelta di lasciare il suo posto sicuro in Svizzera è stata per amore di sua figlia Evelyn di 10 mesi.

Racconta: "Quando lavoravo a Lugano praticamente non la vedevo mai. Partivo al mattino e rientravo che lei stava già dormendo. Io mi rendo conto che in questo momento storico mettersi in proprio è un rischio ma voglio tentare il tutto e per tutto per mia figlia, per poterla vedere crescere. Ci stiamo giocando proprio tutto perché insieme a me in negozio ci sarà anche la mia compagna Yuliya (24 anni) per aiutarmi con i clienti mentre io sarà al laboratorio".

Una nuova vita, un grande rischio ma anche la voglia di aiutare gli altri.

Se avete qualcosa da regalare o riparare che non usate più scrivete a: info@netfix.tech oppure via WhatsApp al 349 8544879