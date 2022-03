Elettra Lamborghini, il ritorno sul Lago di Como: alla Spa con il suo amore e la "foto alternativa"

Da qualche ora la bella Elettra Lamborghini è tornata sul Lago di Como, per trascorrere un fine settimana di sole e relax. Sappiamo bene che la cantante e regina del twerking ha una vera e propria predilizione per il Lario, tanto da decidere, nel settembre del 2020 nella splendida cornice di Villa Balbiano di convolare a nozze con Nick Van de Wall, dj di successo olandese di 35 anni meglio conosciuto come AfroJack.

Questa volta però non c'è traccia del marito, almeno non dalle foto postate sul suo profilo Instagram. Ad accompagnarla alcune amiche e il suo nuovo amore: la piccola Lea, una levrierina che è entrata a far parte della famiglia di Elettra e AfroJack dallo scorso settembre. La Lamborghini, da sempre grande amante degli animali, è davvero innamorata della sua cucciola che riempie di coccole e baci sulla bella Terrazza 241 dell'Hilton, nella Spa e in ogni momento della giornata. Una cucciola decisamente fortunata.

Come foto principale del suo post sul Lago di Como la bella Elettra non mette in mostra il suo lato B ma propone un'immagine, scattata a Como, da lei stessa chiamata "la foto alternativa". Un gioco di riflessi dalle vetrate del lussuoso Hotel. E voi, in che versione la preferite?

(sotto la foto "alternativa" dal profilo Instagram di Elettra Lamborghini)