Elettra Lamborghini e Afrojack sul lago di Como per il grande giorno: tutto sulle nozze

Tutto pronto per il matrimonio di Elettra Lamborghini e Nick van de Wall (in arte AfroJack) sul lago di Como. Anche il sole splende in questa giornata d'autunno, preceduta da piogge e temporali. Ma oggi il cielo è sereno. Già da ieri sera la twerking queen si trovava sul lago, dove ha cenato a Villa Leoni, ad Ossuccio. La cantante ha condiviso con i suoi fan, tramite le Stories di Instagram, l'agitazione del giorno prima delle nozze: l'insonnia, la voglia di raggiungere il futuro marito (che, come da tradizione, dormiva in un altro luogo) e l'emozione, evidente sul suo viso.

Un matrimonio molto atteso, che ha fatto anche splendere il sole sul lago che oggi è davvero meraviglioso. La location scelta per la celebrazione del matrimonio dovrebbe essere, secondo indiscrezioni, Villa Balbiani. La cerimonia verrà pronunciata in inglese e sarà religiosa.

Tutto sul matrimonio di Elettra Lamborghini

Per tutti i preparativi la Lamborghini è stata affiancata dal wedding planner per eccellenza, Enzo Miccio.

Testimoni della 26enne la seu due sorelle gemelle, Lucrezia e Flaminia, di 21 anni, per lui il suo migliore amico. Ginevra, l'altra sorella, non sarà presente alla cerimonia e non sono stato resi noti i motivi.

I cambi d'abito durante tutta la giornata dovrebbero essere tre. Le fedi sono state acquistate in via Montenapoleone a Milano.

Circa 100 gli invitati a cui è stato chiesto di fare il tampone Covid 72 ore prima della cerimonia, per essere certi che tutto si svolga senza ansie o problematiche legate alla pandemia. Top secret il vestito con cui pronuncerà il fatidico sì.

Per l'occasione, due giorni fa la bella ereditiera ha anche dato "un taglio" ai suoi capelli, sfoggiando un bel caschetto.

In attesa di sapere come andrà questo evento sulle sponde del lago di Como, facciamo gli auguri a questa giovane coppia!

Gallery