Eco, su Amazon Prime Video io film diretto da Ester Montalto girato a Como

Eco è un film ispirato a fatti di cronaca realmente accaduti e racconta la storia di Maria, una ragazza che decide di scappare dalla famiglia e lasciarsi alle spalle un passato scomodo. Dopo la sua fuga, Maria cerca di ricostruire la sua vita, ma ben presto si rende conto che è impossibile.

Il film ,è stato realizzato in quasi due anni tra ideazione, scrittura, riprese e montaggio, durante il periodo della pandemia. Il lungometraggio è diretto dall’attrice e regista lariana Ester Moltalto che, basandosi su fatti reali desunti dalle cronache anche lariane, affronta un tema di particolare urgenza come la violenza di genere. Girato in modo minimalista, per far di necessità virtù, in piccoli spazi dal fondo nero ricavati al primo piano del cineteatro “La lucernetta” di piazza Medaglie d’Oro a Como, dove Ester tiene i suoi corsi di teatro.

Il film è ora in programmazione su Amazon Prime Vide, tra gli interpreti Marta Caronti, Daniela Colmano, Martino Fara, tutti aspiranti attori del territorio lariano.

Ester Montalto

Direttrice artistica della Compagnia Teatro In Centro di Como, è diplomata presso la Scuola Internazionale di Teatro di Milano diretta dal maestro Kuniaki Ida e ha completato la sua formazione attraverso il corso monografico di teatro orientale presso l’Università di Bologna e studiando con Laurant Clairet,Naira Gonzales e Fernanda Calati. Attrice, regista e insegnante di teatro dal 2001, conduce dal 2006 la Scuola di Teatro della Compagnia Teatro In Centro a cui affianca la conduzione di numerosi laboratori nelle scuole dell’infanzia,primarie e secondaire del territorio.Dirige la programmazione artistica del Teatro Lucernetta assieme alla co-fondatrice Sarah Paoletti. Ha firmato la regia di numerosi spettacoli per bambini e per adulti, in particolare “Pathos: Can You Kill For Love?¨,presentato al Fringe Festival di Edimburgo e al Mimetic Festival di Londra suscitando interesse nel pubblico e nella critica.