Dua Lipa: "Celebrando il nostro amore sul lago di Como"

La pop star inglese Dua Lipa, che nei giorni scorsi ha aperto e chiuso la sfilata di Versace durante la settimana della moda di Milano (sfoggiando un completo di canotta e gonna in due pezzi magenta, oltre a una giacca e una gonna total black) si è fatta notare per il suo look anche sul Lario.

Dopo lo spettacolo meneghino, Dua, 26 anni, di origine albanese, ha infatti raggiunto il Lago di Como per una serata di festa. Il tutto è stato condiviso sul suo profilo Instagram con un post dedicato a Lorenzo Posocco, il suo stilista personale, colui che cura gli outfit di tutte le apparizioni pubbliche della pop-star: "Celebrating our lore amore last night in lago di Como".

Future Nostalgia è il secondo album in studio della cantante britannica Dua Lipa, pubblicato il 27 marzo 2020 dall'etichetta discografica Warner Records. Nell'ambito dei Grammy Award annuali ha trionfato come miglior album pop vocale.