Arriva DreamLake, la nuova App di navigazione per il lago di Como: un'esperienza a 360°

Punti di interesse, orari dei battelli, mappe interattive e percorsi dei laghi: un utile strumento per il viaggiatore 2.0, in cerca di ispirazione

La nuova applicazione di Navigazione Laghi si chiama DreamLake ed è dedicata al viaggiatore moderno, che non cerca solo una “destinazione” per il suo viaggio, ma una experience.

Con DreamLake si trova tutto ciò che serve in una sola app: le mappe interattive con i punti di interesse, i percorsi consigliati, la realtà aumentata, gli orari dei battelli e l’acquisto on-line.

Uno strumento perfetto per il viaggiatore 2.0, in cerca di ispirazione e una vera vetrina sui laghi di Como, Maggiore e di Garda. Con DreamLake tutto diventa evento; gallery fotografiche, video, contenuti testuali che raccontano i territori inseriti in percorsi sempre nuovi.

DreamLake, rappresenta una novità per il viaggiatore e una opportunità per i territori lacustri ricchi di arte, storia, intrattenimento, enogastronomia che arricchiscono il turismo dei laghi a livello nazionale e internazionale.

DreamLake comunicherà anche con i principali Social network permettendo ai viaggiatori di fare conoscenze consapevoli e di condividerle con altre persone attraverso i propri canali.

Cosa si può sapere tramite Dreamlake

1 I Punti di Interesse con contenuti testuali, link, gallery e video forniscono al turista, informazioni utili per scoprire attrazioni, ville, giardini e musei delle diverse località presenti sui laghi.

2 Le Mappe Interattive, evidenziano i punti di interesse geo-localizzati e orientano il viaggiatore durante gli spostamenti tra le sponde dell’alto o basso lago;

3 I Percorsi, sempre nuovi e diversi, con la descrizione di itinerari raccontati dal punto di vista del viaggiatore;

4 La Realtà Aumentata, attivabile dalla fotocamera del proprio smartphone, mostrerà durante la navigazione i punti di interesse dell’area circostante, fornendo informazioni con un semplice clic della località apparsa sullo schermo.

5 Orari e biglietti, consultabili e acquistabili direttamente dall’app, per ora solo alcune tipologie (corsa semplice a/r).

6 Valutazione, per migliorare l’app e i servizi offerti

Non rimane che provare a scaricare gratis la nuova app di Navigazione Laghi e cominciare a "sognare il lago".

Su Apple Store e Google Play.?

Per maggiori informazioni https:// navigazionelaghi.wixsite.com/ dreamlake