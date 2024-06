Dove noleggiare una barca sul Lago di Como e tutte le regole per navigare in sicurezza

Con l'arrivo della bella stagione, e per chi non possiede una barca, il Lario offre molte possibilità per noleggiarne una anche senza patente nautica. L'offerta non manca e ci sono possibilità per tutte le tasche. Vediamo intanto quindi sono le norme da rispettare e dove ci si può rivolgere per affittare un motoscafo e scoprire il Lago di Como attraversandolo nei suo angoli più nascosti e incantevoli. Osservare le ville più importanti dalla barca è un'esperienza unica.

Le regole

Una barca che ha una lunghezza dello scafo sino a 10 metri viene classificata come “natante”. 6 metri per una barca a vela.

Non è soggetta a immatricolazione, non c’è alcuna “targa” (viene considerata “bene mobile” come una bicicletta).

Se il motore ha una potenza inferiore ai 40 cv non è necessaria la patente nautica per condurlo in tutto il lago.

Da quale età

Per noleggiare una barca occorre avere compiuto 18 anni.

I costi

A secondo del tempo e del tipo di imbarcazione i costi per il noleggio possono variare da un minimo di 50 euro all'ora fino oltre i 200.

Dove noleggiare una barca in città

Tasell

Lungo Lario Trieste

Como

Lake Como Charter

Viale Geno, 22

Como

Dove noleggiare una barca sul Lago di Como

Cantieri Nautici Mostes

Via Calvasino, 24

Lezzeno

Taxi Boat

Piazza Risorgimento

Cernobbio (Co)

Nettuno

Via Bellini

Moltrasio (Co)

Como Lake Artists

Via per Girola, 22

Blevio (Co)

Como Classic Boat

Via Vecchi Regina, 48

Laglio (Co)

WEC

Via alle Rive , 28

Faggeto Lario

Newton Rent a Boat

Via Statale, 176

Dongo

Cantiere Mostes

Via alle Rive, 19

Faggeto (Co)

Ac Boat

Lungolago Castelli

Menaggio (Co)

Lake By Boat

Via Vitali, 28

Bellagio (Co)

La Nautica

Piazza Cesare Scotti, 3

Faggeto Lario (Co)

Varenna Rent a Boat

Via Imbarcadero, 4

Varenna (Lc)

Nautica Lierna

Via Roma, 170,

Lierna (Lc)

Boat2go

Via Montello

Vassena (Lc)

Noleggi On Line

Click and Boat