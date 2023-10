Diletta Leotta e Elodie, una giornata tra amiche sul Lago di Como: il vestito della foto è già sold out

Una domenica di vera bellezza. Sul Lago di Como Diletta Leotta arriva per la prima volta con la figlia Aria avuta dal compagno Loris Karius. Con lei anche la sua migliore amica, Elodie, la cognata Irene Simeoni (con la figlia Sveva) e Francesca Muggeri.

Una giornata all'insegna dell'amicizia e delle donne: un gruppo affiatato dove si vede Aria in braccio alla "zia" Elodie che sembra avere molta dimestichezza con i bambini. In molti si chiedono se anche lei, con il fidanzato Andrea Iannone, non abbia cominciato a sentire un certo desiderio di maternità.

A colpire i follower è stato però il vestito indossato dalla Leotta: si tratta di un abito di H&M, che costa 25,90 euro e in pochissime ore è andato sold out (almeno sul sito ufficiale).

Diletta che ha dato alla luce sua figlia proprio nel giorno del suo compleanno, lo scorso 16 agosto, e che, dopo una gravidanza arrivata inaspettatamente, dopo solo pochi mesi di relazione con Loris, ha vissuto il grande cambiamento, a 32 anni, di diventare genitore. L'essere mamma ha decisamente cambiato la sua vita: "È stata gioia pura" ha dichiarato recentemente anche se, quei cambiamenti subiti dal suo corpo in gravidanza li ha accusati non poco, sentendone il peso sia a livello fisico che psicologico. Adesso, bisogna dirlo, la conduttrice è tornata in splendida forma e si gode una domenica sul Lago con le amiche del cuore.