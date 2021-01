Deva Cassel testimonial di Dolce & Gabbana sul Lago di Como

Avevamo scritto,lo scorso agosto, della presenza, a Bellagio, di Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. La giovane si trovava sul lago di Como per girare uno spot per Dolce&Gabbana, di cui aveva allora postato qualche foto del backstage sul suo profilo Instagram (dove, in effetti, aveva taggato anche mamma e papà).

Ora la bella Deva ha ufficializzato sullo stesso social il suo nuovo spot commerciale per il noto marchio che ama da sempre il Lago di Como. Dolce & Gabbana nel 2018 aveva infatti utilizzato Villa Olmo e il Patria come quartier generale di un grande evento che aveva fatto il giro del mondo.

Molti i sostenitori di questa coppia che aveva conquistato la stampa rosa, anche se Vincent Cassel ora è sposato con la giovanissima Tina Kunakey, da cui ha avuto una figlia nel 2019. Nessun ritorno di fiamma dunque, ma solo l'amore per la figlia Deva che la scorsa estate li ha riuniti proprio a Bellagio, sul lago di Como.