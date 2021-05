Davide Van De Sfroos su Rai 2 ci parla di miti, leggende e misteri che non ci faranno dormire

Il Mythonauta andrà in onda in seconda serata a partire dal 13 maggio

Davide Bernasconi meglio noto come Davide Van De Sfrooos dal 13 maggio su Rai 2 (in seconda serata) condurrà Il Mythonauta. Un programma che tratta di miti, leggende e attraverso cui andrà alla ricerca di misteri in tutta Italia.

Storie della buonanotte per non dormire, narrate da luoghi pieni di fascino che sanno ancora nascondere segreti e in cui le vicende del passato si snodano tra mito e realtà.

Una buonanotte che ci riporterà alle radici delle nostre storie popolari e dei misteri che da sempre occupano luoghi di cui, come dice lo stesso Van De Sfroos, forse si è persa la chiave. Percorrendo sentieri insoliti queste porte saranno riaperte dal Mythonauta, il nostro Davide Van De Sfoors, abile narratore di storie che si mescolano nel mistero e nell'anima popolare.