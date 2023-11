Davide Fent e la "fissa" per la diva Alida Valli

La questione marcia da tempo sulla città. A guidare l'assalto è ancora Davide Fent. Dopo inutili tentativi con al precedente amministrazione, che negò l'ipotesi di dedicare una via alla diva "comasca" Alida Valli, ci riprova con la giunta Rapinese, articolando in una lettera tutte le motivazioni di questa sua appassionata battaglia.

"Rimasi allibito - scrive Fent a sindaco e assessore alla Cultura - come migliaia di Cittadine e Cittadine della Città di Como e dell’Italia intera, compresi esponenti importanti della Cultura nazionale e internazionale come fu bocciata dal Consiglio Comunale predecessore a Voi, la proposta di ricordare Alida Valli. Alida Valli è un mito italiano, un’ icona della Cultura mondiale. Il nostro Governo e le Istituzioni nazionali l’ hanno celebrata con un francobollo e ricordi e manifestazioni, è ora che il Comune di Como si ricreda. Sono pronto a venire in Consiglio Comunale a spiegare quanto Alida Valli sia un personaggio Epico a livello mondiale. Assolutamente ricordare Giuseppe Terragni, ma da studioso di Razionalismo, Terragni sarebbe stato il primo a dire di ricordare Alida Valli".

"Ha avuto successo, e ha fatto parlare di sé in tv e sul web il bellissimo documentario “ Alida” di Mimmo Verdesca, dedicato alla vita straordinaria della leggendaria attrice italiana e comasca di adozione Alida Valli. Dopo la prestigiosa selezione in Cannes Classics 2020 e l’anteprima lo ad ottobre alla Festa del Cinema di Roma, dove il lavoro sulla Valli è stato accolto con sei minuti di applausi, il filmato (prodotto da Venicefilm, Kublai Film, in associazione con Istituto Luce Cinecittà e Fenix Entertainment, in collaborazione con Rai Cinema e Unione Degli Istriani, con il contributo del ministero dei Beni culturali) è stato allora in primo piano negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, e moltissimi Paesi del mondo. Alida è stato il film di apertura e in contemporanea il lavoro di Verdesca è protagonista al Festival de Cine Italiano de Madrid, evento organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Madrid"

"Il documentario Alida - scrive ancora Fent - si basa sugli scritti privati e inediti della grande attrice, interpretati dalla voce di Giovanna Mezzogiorno. Vi partecipano Bernardo Bertolucci, Vanessa Redgrave, Roberto Benigni, Charlotte Rampling, Dario Argento, Roberto Benigni (con lei nell’immagine nel film “Berlinguer ti voglio bene”), Marco Tullio Giordana, Thierry Frémauxe. Fu dei titoli più attesi nelle sale italiane appena riapriranno i cinema, si spera presto, dopo la pandemia. Il film sarà distribuito da Istituto Luce Cinecittà. Alida Valli, nativa dell’Istria, è strettamente unita a Como, dove abitò per alcuni anni della prima giovinezza, studiò e visse un grande amore finito in tragedia. E alla città lariana Alida Valli rimase sempre legata. Il suo vero nome era Alida Maria Laura Altenburger von Marckenstein und Frauenberg. Nata a Pola il 31 maggio 1921, era figlia del barone Gino Altenburger, docente di storia e filosofia di origine trentina e trasferito al Liceo scientifico “Paolo Giovio” di Como con sede in via Rezia e morto prematuramente quando la figlia aveva appena quindici anni. La mamma, invece, era Silvia Obrekar, una pianista di origine slovena".

"La futura diva del cinema - racconta Fent - rimase in città con i genitori dal 1930 al 1936. Finì le scuole elementari in via Briantea, frequentò le medie alle Canossiane di via Balestra e iniziò il ginnasio al Liceo classico “Alessandro Volta”. Adorava il lago e ne fece la traversata a nuoto. Come ricorda Marco Guggiari nel suo volume “Comaschi” dedicato a personalità lariane del ’900 pubblicato da Editoriale, «all’età di 14 anni, Alida fece una follia per tentare la strada delle scene che erano già il suo sogno. Vendette per 75 lire i gioiellini ricevuti in dono in occasione della Cresima e comprò il biglietto del treno per andare a Milano a un’audizione della Cinegrafica. Non andò bene, ma lei non si rassegnò e più tardi si recò a Roma al Centro Sperimentale per ritentare, questa volta con successo, l’avventura nel cinema. Decise di chiamarsi con il cognome d’arte Valli, scegliendone a caso uno tra quelli dell’elenco telefonico». Fui felicissimo che la nostra proposta, sia stata raccolta da Poste Italiane che decise di emettere un francobollo in onore di Alida Valli. Un’altra battaglia vinta di CulturaIdentità, Associazione Culturale della quale faccio parte, il cui obiettivo è promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano"

"Il nostro presidente,Edoardo Sylos Labini - scrive ancora Fent - ha avuto la fortuna di iniziare la sua carriera di attore nel 1995 in un grande spettacolo, ‘’Questa sera si recita a soggetto’’, di Luigi Pirandello, diretto da un grande maestro della scena italiana, Peppino Patroni Griffi. Prima dell’avvento dei talent, per recitare si faceva la gavetta sul palcoscenico con piccolissimi ruoli accanto a mostri sacri dello Spettacolo. In quel suo debutto ebbe l’onore di stare al fianco, in due anni di tournée, di un mito del Cinema mondiale di tutti i tempi: Alida Valli. E fummo felici che, nel centenario dalla sua nascita, sulle pagine di CulturaIdentità suo nipote Pierpaolo De Mejo l’ ha ricordata così teneramente in un bellissimo pezzo firmato da Raffaella Salamina. Alida è un’icona italiana di bellezza ed eleganza, una donna coraggiosa, controcorrente, che a suo modo ha sempre sfidato il potere, da Hollywood al Caso Montesi (uno dei primi casi di cronaca nera del 1953). E poi Lei, istriana di Pola, quando vollero conferirle la cittadinanza di artista croata, ancora indignata dal massacro delle foibe ad opera delle milizie comuniste titine, rifiutandola disse: “Sono nata e morirò italiana, scrivetelo sulla mia tomba”.

"Da Hitchcock a Viscontù - conclude il suo accorato appello Davide Fent - in tanti hanno saputo magnificamente raccontare il magnetismo di quello sguardo che ora merita di essere immortalato e ricordato in una Via di Como. In questa Italia dove teatri e cinema furono chiusi per quasi due anni, ricordare un’antidiva come lei, orgogliosa delle sue radici profonde, sarebbe un segnale molto importante, anche per Como, nella direzione del recupero di quell’ immaginario simbolico con il quale la Cultura italiana dovrebbe tornare ad essere grande nel mondo. Alida è stata simbolo di rigore, disciplina e metodo, facendo delle scelte sempre in nome dell’Arte, della sua Arte e non in nome o per conto di una segreteria di partito. Quando rifiutò Hollywood, la davano per spacciata ma lei risorse come una fenice, in quella indimenticabile fuga nelle calli di Venezia che davano proprio sul Teatro della Fenice, nel capolavoro di Visconti, Senso. Allora, Caro Sindaco, Care e Cari Consiglieri Comunali , in questa ennesima dimostrazione di uscire da reclusi sganciati dalla Storia e dalla Realtà, di alcuni Vostri predecessori, che hanno “ucciso” un’ idea, degna Storia e della carriera di questa grande artista italiana che ha fatto sognare intere generazioni, dedicategli una Via.".