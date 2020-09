Dal 17 ottobre arriva il Treno del Foliage

Lo spettacolo del foliage a pochi chilometri da Como, godendo tutto lo spetaccolo in treno. In autunno, il percorso della ferrovia con il Centovalli Express e il Vigezzo Vision diventa un quadro multicolore, con i boschi che si tingono di tutte le tonalità del rosso, giallo e arancione. Uno spettacolo della natura da vivere viaggiando sui nostri treni attraverso boschi e vallate selvagge. Tutti i giorni i treni collegano i due capolinea, Domodossola e Locarno (facilmente raggiungibile in auto o intreno da Como) attraversando un paesaggio mozzafiato lungo un percorso di 52 km con vedute spettacolari e scorci panoramici infiammati dai colori autunnali.

Biglietto speciale del Treno del Foliage

Il biglietto è valido uno o due giorni e include un viaggio di andata e uno di ritorno sull'intera linea, offre la possibilità di effettuare una sola fermata intermedia (all'andata o al ritorno), per poter visitare anche una delle pittoresche località che costellano il percorso ferroviario.

Include la prenotazione del posto a sedere (obbligatoria)

Include l'eventuale supplemento panoramico

i bambini sotto i 6 anni viaggiano gratis

Considerando l'elevata affluenza e le limitazioni al numero dei posti a sedere disponibili (direttive COVID 19) la prenotazione è obbligatoria.

Novità 2020 Il biglietto include un buono di 5 CHF per ritirare un omaggio presso il mercatino di prodotti locali che si svolgerà tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 presso la stazione ferroviaria di Locarno. Le bancarelle in legno, dal tettuccio giallo, esporranno prodotti tipici del Locarnese e valli. Il buono potrà essere usato anche come sconto per ritirare un altro prodotto a scelta in sostituzione dell’omaggio.

Il mercatino è organizzato in collaborazione con la Pro Centovalli. Gli orari di apertura potrebbero subire delle variazioni.

Ogni passeggero adulto riportato nel biglietto ha diritto a ricvere l'omaggio o il buono sconto, consegnando il buono. Prezzi 2020 Classe Adulti Ragazzi (6-16 anni) 1 Cl 43 € / 45 CHF 21.50 € / 22.50 CHF 2 Cl 33 € / 35.00 CHF 16.50 € / 17.50 CHF