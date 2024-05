Da Luciano, la vecchia macelleria diventata una bottega cult del lago di Como

Laglio non è solo il borgo del lago di Como dove George Clooney trascorre le sue vacanze a Villa Oleandra. A Laglio c'è anche una vecchia macelleria, Da Luciano, che negli anni ha saputo trasformarsi in un luogo obbligatorio, anche per la star di Hollywood, dove fare tappa quando ci si trovi a transitare lungo l'incantevole Vecchia Regina che costeggia il Lario.

Dopo anni di esperienza nelle migliori macellerie del comasco e del Canton Ticino, Luciano decide di aprire il suo primo negozio di macelleria e salumeria a Como insieme alla moglie Marilena. Nel 1996 trasferisce l’attività vicino casa, a Laglio, sulle rive del lago di Como. Gli anni passano e Luciano lascia le redini del suo negozio ai figli: Andrea e Alessandro. Alle spalle hanno due percorsi di studio e professionali diversi ma dal 2016, decidono di mettersi in gioco valorizzando la storica attività dei genitori, conservandone l’autenticità, con l’aggiunta di un twist contemporaneo. Giorno dopo giorno portano avanti con passione gli stessi valori, la professionalità e la continua ricerca della qualità dei prodotti senza mai dimenticare le origini.

Piano piano, passo dopo passo, Da Luciano è quindi diventato un punto di riferimento per fare uno spuntino, per un aperitivo o anche solo per un gelato. Ogni giorno qui si preparano piatti e stuzzichini con le migliori materie prime per proporre ricette semplici con ingredienti freschi e gustosi. Non esiste un vero e proprio menù ma bisogna lasciarsi tentare dalle delizie esposte nel banco. I taglieri di salumi e formaggi locali o un piatto della loro bresaola artigianale sono l’ideale per iniziare a conoscerli meglio. La tartare di manzo, il roast-beef e l’arrosto di vitello cucinati da loro sono un vero must per gli amanti della carne.

Da qualche tempo hanno arricchito la loro proposta aggiungendo anche qualche piatto caldo: le costine di maiale al forno, il tomino caldo con lo speck e le nostre polpette homemade non vi deluderanno. E per chi non ama la carne? Un’ottima mozzarella di bufala campana con pomodorini, un caprotto con pepe e olio o il mitico formaggio ai tre latti. Il tutto accompagnato da un calice di vino, uno spritz o una birra artigianale. Insomma Una bottega del buon gusto dove è possibile acquistare prodotti da portare anche a casa. Non solo, grazie al il servizio Da Luciano on the boat è possibile prenotare direttamente dalla barca con lo smartphone, pagare online e aspettare al pontile di Laglio che il l'ordine sia pronto e ti venga consegnato.

Il carretto dei gelati e la veranda

Il carretto dei gelati dallo stile vintage è presente ogni giorno davanti alla bottega con cinque gusti di gelato artigianale che variano ogni settimana. Perfetto per gustarsi un buon gelato con vista lago, è l’ideale anche per rendere speciale un evento o una festa. Da dicembre 2019 è stata realizzata anche una luminosa veranda a lago. Uno spazio unico dal quale ammirare uno splendido panorama gustando i prodotti della nostra bottega in un ambiente accogliente anche in inverno. La Veranda Da Luciano è costruita interamente in vetro ed è riscaldata. Grazie alle sue pareti a scomparsa può essere aperta completamente nei mesi più caldi per godersi la brezza che viene dal lago.