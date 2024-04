Da Como alle Marche per coltivare la terra e fare il pane: la storia di Ilaria e Raffaele

Loro sono Ilaria Santandrea e Raffaele Pozzi, si sono incontrati tra una vigna e una cucina, ballando sull’aia. Arrivano da Como e insieme, 8 anni fa, hanno deciso di contribuire alla rivitalizzazione di un piccolo borgo dell’Italia interna, a Loro Piceno, nelle Marche. Riempiendo il loro zaino di esperienze legate al mondo dell’economia solidale, della promozione sociale unite alla poesia dell’artigianato, alle erbe e allo scambio di saperi fatti con le mani, hanno percorso l’Appennino fino a quando questi luoghi li hanno scelti e chiamati. Ed è così che piano piano le loro radici si sono immerse sempre di più in quella terra. Sì quella di Ilaria e Raffaele è un'esperienza coraggiosa ma soprattutto un esempio di sostenibilità attiva.

Terraprospera è una società agricola che nasce nell’estate del 2018 con l’obiettivo di generare cicli produttivi e beni alimentari che nutrano l’essere umano e la socialità garantendo un futuro armonioso per le prossime generazioni, fondato su una relazione fertile e rispettosa tra gli uomini stessi e la Natura. Come primo passo di questo cammino, Ilaria e Raffaele hanno deciso di realizzare una filiera dal grano al pane che vede creare prodotti da forno scambiati all’interno di una relazione sociale, caratterizzati da una bassa impronta ecologica grazie all’utilizzo di tecniche agricole rigenerative e popolazioni di cereali libere e fertili.

Il loro lavoro

Per fare un buon pane occorre una buona farina, una lenta fermentazione acido lattica, forme di pane da almeno un chilo e la cottura nel forno a legna. La buona farina è data dalle varietà di frumento, dalle tecniche di coltivazione adottate, dalla raccolta e dalla molitura dei chicchi nei mulini a pietra. Con una farina ricca di enzimi, la fermentazione con la pasta madre arricchisce il pane di sostanze nutrizionali non presenti nella farina di partenza. Il calore del forno a legna, trasformando gli amidi, conferisce al pane sapore, aroma e la digeribilità che ne faceva un alimento base della dieta mediterranea. Poi con l’esodo dall’agricoltura sono venuti meno le tante varietà di frumento, le tecniche di coltivazione e raccolta, compresa la molitura non più nei mulini a pietra, ma in quelli a cilindri. La pasta acida viene sostituita con il lievito di birra e il pane perde la sua sacralità. Oggi una maggiore coscienza ecologica sta restituendo al nostro pane la qualità di un tempo facendo ricomparire di nuovo i pani a lievitazione acida, con farina di provenienza locale, macinata nei mulini a pietra e cotti nel forno a legna dove il sapore dei cereali e maggiormente esaltato.

Il forno museo ma non solo

Nell’idea di forno museo c’è anche la volontà di recuperare antichi attrezzi del panificio e della lavorazione del grano affinché alle pareti ci sia la possibilità di ripercorrerne la storia, gli usi e le tradizioni. All’interno del museo ci sono spazi che danno la possibilità di ospitare gruppi di grandi e piccini per poter avvicinare e sperimentare sotto diversi punti di vista il tema del pane, del grano, dell’alimentazione e del ecologia nell’agricoltura. Il locale forno e il punto di vendita sono concepiti per poter presentare uno spazio polifunzionale che si modella sulle esigenze di ospitalità per attività culturali e già a prima vista presenta un percorso didattico di immagini su diversi supporti e tecniche artistiche, dal seme al prodotto finito. A fare da filo rosso ci saranno racconti, profumi , giochi per poter meglio conoscere il pane e la sua storia.

I corsi

Laboratorio di panificazione

Storia dell’alimentazione attraverso le migrazioni di semi e cibi)

laboratorio di coloranti alimentari naturali.

laboratori creativi per osservare da vicino le differenze tra i semi e poter scoprire la preziosa diversità e i molteplici usi.