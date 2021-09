Como, l'arrivo dei cuccioli salvati dall'inferno: immagini non adatte a chi si commuove facilmente

Un'altra promessa mantenuta dall'associazione di volontariato Como Scodinzola. Dopo lo "sbarco" del 6 settembre sono riusciti a far arrivare dal Sud Italia (dove la loro vita era segnata da abbandono e maltrattamenti) altri 17 cuccioli a Como. Sono dei simpatici e paciocconi meticci, 7 segugette con lo sguardo dolce e attento e un gattino.

È sempre lei, Rosetta, il braccio lungo che opera al Sud che recupera questi animali in difficoltà e in situazioni disperate e poi con Lucia, Barbara e tutte le altre volontarie di Como Scodinzola organizzano staffette, stalli, adozioni: tutto. Lo scopo infatti è farli arrivare a Como già con un adozione, uno stallo, un interessamento, un'adozione a distanza, non certo per metterli in un canile! Per questo facciamo gli appelli: perchè hanno bisogno di sapere che c'è qualcuno che li aspetta.

Qui la galleria di foto dell'arrivo e di qualcuno che è già al caldo nella sua nuova cuccia.

Il viaggio e l'arrivo dei cuccioli

Il viaggio da Benevento è lungo per dei cuccioli. I loro cuoricini battono forte e sono spaventati. Non sanno che stanno arrivando in un posto sicuro. E sono proprio quelle ore in cui Lucia, la nostra referente di Como Scodinzola è piu' in apprensione e per questo quando poi si aprono le porte del pullmino attrezzato che trasporta gli animali e i cuccioli scendono l'emozione è davvero grande. Non mancano mai le lacrime.

Questa volta vi ringraziamo davvero tanto perchè in 48ore avete scatenato una catena di solidarietà incredibile che ha permesso a tutti i cagnolini(e un gattino) di partire e arrivare qui. La loro gioia è la nostra. E siamo fieri di poter aiutare nel nostro piccolo, con articoli e appelli, associazioni come Como Scodinzola dove ogni promessa è debito, dove si fanno i fatti. Dove ogni volta è una corsa contro il tempo. Ma quando vedi le loro zampette scendere dal pullmino, quando i cuccioli si fanno abbracciare, stremati, e capiscono che sono al sicuro, allora in quel momento si capisce che è valsa la pena.

Benvenuti a Como cuccioli! Sappiate che in tanti (Lucia, Rosetta, Barbara, tutti i volonari di Como Scodinzola, i migliaia di lettori di QuiComo che hanno chiamato per voi) si sono messi in gioco per regarlarvi questa possibilità. Buona vita!

Per chi volesse aiutare Como Scodinzola QUI trova tutte le informazioni. Grazie di cuore!