Crotto del Misto, il lago di Como con le radici in cantina

Ci sono luoghi che hanno saputo conservare l'anima, che nel tempo non hanno perso il sapore di un lago di Como vissuto da illustri personaggi che lo hanno saputo raccontare con la passione che ha sempre contraddistinto le loro parole. Stiamo parlando del mai dimenticato Gianni Brera, che qui, al Crotto del Misto, a Lezzeno, scriveva delle sue ciucche memorabili con Mario Soldati e Gianni Clerici, Oppure di Giorgio Bocca, che nella sua rubrica "I ristoranti con le stelle" lo descriveva come "Il miglior ristorante italiano di pesce d'acqua dolce", alla faccia della guida Michelin e di Veronelli che lo avevano ignorato. Altri tempi, altre penne e forse anche un altro Lario.

Eppure la famiglia Posca, che è arrivata al Crotto nel lontano 1832, quasi due secoli fa, non ha ancora venduto l'anima al diavolo. Tutt'altro, perché in questo luogo magico non si è dimenticata la storia, non si sono perso il senso di un Lario che affonda ancora le sue radici nella tradizione. Basta fare un giro nell'antica cantina, magnificamente conservata e ancora rinfrescata da una sorgente interna, dove nel 1917 era iniziata la vinificazione delle uve d'Oltrepò, per farsi un'idea delle suggestioni che poteva al suo interno e all'ombra di un platano poteva evocare il Crotto del Misto alle anime pure come quelle di Brera e Bocca.

Il tempo passa eppure tutto è rimasto quasi come allora in uno dei borghi più suggestivi e autentici del lago di Como, in quella Lezzeno che riesce ancora a preservare un riparo dal lusso. Qui c'è un albergo, c'è un ristorante, c'è un luogo semplice dove ritrovare il Lario di un'altra epoca senza rinunciare a un tuffo in piscina, allo sport, grazie a una famiglia che, anche attraverso il più giovane Alessio, mantiene intatto il sapore di un'esperienza secolare. Insomma, come accade ad esempio a Careno alla Trattoria del Porto, al Crotto del Misto, arrivando in barca o a piedi, si può ancora vivere, e non solo in tavola, un lago alla portata di tutti, non snaturato dalle sirene d'America.