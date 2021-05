Intero e nero, il costume perfetto è quello indossato da Deva Cassel sul lago di Como

Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ama il lago di Como. Ed è proprio in questa magica location che la modella, qualche mese fa, ha girato uno spot per Dolce&Gabbana, la celebre casa di moda che nel 2018 aveva utilizzato Villa Olmo e il Patria come quartier generale di un grande evento che aveva fatto il giro del mondo.

L'amore per il Lario e il buon gusto si rinnovano con un nuovo post su Instagram, dove la modella appare bella ed elegante in costume nero intero a Bellagio. La classe che sposa la tendenza di un estate al mare che quest'anno predilige il total black. Un costume intramontabile che si adatta perfettamente a molte situazioni.

Grazie alla sua versatilità, il capo intero firmato D&G, che Deva Cassel sfoggia da una terrazza sul Lago di Como, sembra infatti perfetto sia per nuotare sia come elegante body per vivere altri momenti in spiaggia. Il costume intero nero, oltre ad essere un indubbio simbolo di eleganza e femminilità, ha il suo punto forte proprio nella flessibilità.