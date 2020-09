Cosa farei se fossi sindaco di Como: il post che fa discutere i cittadini

Un post con questo titolo, ovvero Cosa farei se fossi sindaco di Como, è apparso sulla pagina Facebook del gruppo Sei di Como se... poche ore fa. Questo il testo introduttivo di Pietro R., che ha lanciato la discussione:

«COSA FAREI IO SE FOSSI SINDACO DI COMO

Fare il sindaco in una città come Como non è una passeggiata.

1 Io migliorerei innanzitutto le strade rifacendo il manto stradale nelle vie più conciate

2 farei un bando come si deve per quanto riguarda la pulizia delle vie e del lago con se è necessario acquistare mezzi nuovi sia per via terra che per via acqua

3 fare un centro per i senzatetto perché è impensabile che certe persone meno fortunate di noi non possono dormire in un posto caldo e avere cibo a sufficienza per sopravvivere, in cambio gli farei lavorare come addetti al comune senza paga per pulire la città è mantenerla viva

3 farei un centro storico con bar e negozi aperti alla sera ma non tipo quelli dove fanno baldoria i ragazzi ma tipo bar seri tipo Milano

4 creare un calendario apposito per gli eventi sia organizzati da privati nel senso fai negozianti sia dal comune.

5 manutenere una certa pulizia che per quanto riguarda il Verde quindi aiuole bel pulite e ordinate e giardini sempre belli puliti e ordinati

6 fare un piano per l’illuminazione pubblica nel senso che è impensabile che dopo 1/2 settimane dei quartieri di Como siamo ancora bui

Penso di aver finito

Buona serata.»

A seguire molte risposte, che continuano ad aggiungersi: più impianti sportivi, un'area cani adeguata, sistemare la Ticosa e le infrastrutture, più parcheggi, terminare le paratie, un cinema, una monorotaia e anche un revamping al mercato coperto.

Qualcuno ha toccato anche il delicato tema dei senzatetto, a parere di alcuni, lasciati allo sbando.

«Como è bellissima, per chi viene nel fine settimana, in centro: viverci è un'altra cosa». Le risposte in questo post di confronto sono comunque state tutte educate e propositive, sono le opinioni di cittadini, forse un pò stanchi di tante cose che non funzionano o che da anni dovrebbero essere sistemate ma di cui non ci si occupa. Non tutte le responsabilità, però, si "abbattono"sull'amministrazione comunale e sui suoi rappresentanti.

«Io penso che bisognerebbe prima di tutto organizzare un corso obbligatorio di senso civico, se i cittadini fossero più educati ad aver cura della propria città saremmo già a metà dell'opera..», scrive Antonella P.

Speriamo che chi di dovere possa leggere i consigli di chi abita Como e che spera di vedere risolti i problemi della città. O quantomeno di essere ascoltato.