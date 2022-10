Cool Vibration, dalla Jamaica con amore: la storia di Robert e dei suoi frutti rossi

Cool Vibration, si chiama così la piccola azienda agricola di Robert Hudson a Caslino al Piano, frazione comasca di Cadorago. La sua storia è piena di bellezza e gratitudine. Una lezione di pace e umanità. Eh sì, se volete, anche di libertà. Robert ama la vita, la natura e i suoi frutti rossi. Vive immerso in un lembo di terra che corre lungo la ferrovia e lambisce il parco della Lura. Ci si arriva in auto dopo aver percorso gli ultimi metri di una strada sterrata di campagna.

A farti capire che sei arrivato nel posto giusto, oltre alla colorata insegna di legno, c'è la musica che accompagna sempre il lavoro di Robert. E non è infatti un caso se abbiamo scoperto Cool Vibration grazie a due musicisti che allevano qui le loro galline. Robert mi viene incontro con il suo grande sorriso jamaicano, con il calore di un uomo felice in mezzo alla sua terra d'adozione. Arrivato qui solo tre anni fa, prima faceva il giardiniere, Robert è in Italia da 22 anni. "Ora faccio il coltivatore diretto - racconta Robert con un certo orgoglio - e vendo i mieri prodotti direttamente suo posto".

"All'inizio - ricorda Robert - andavo anche in giro per cercare di vendere i miei prodotti ma erano quasi tutti diffidenti. Questa cosa mi faceva stare male, e siccome voglio vivere bene, sono tornato a casa e ho detto a mia moglie che non lo avrei più fatto. Chi viene da me arriva credendo in quello che faccio senza pregiudizi. Yeah, capisci cosa voglio dire?". Robert usa spesso nel suo intercalare l'espressione americana, ma è originario di Port Antonio, in Giamaica, è non ha nostalgia per la sua isola e per il mare: "Io ho solo bisogno del silenzio, dove c'è silenzio c'è pace. La natura ci tiene lontani dal dolore, e io voglio vivere la mia vita con meno dolore possibile".

Una filosofia, quella di Robert, assolutamente condivisibile soprattutto in queste stagioni di pandemie e guerre. Nella sua bolla si è costruito una piccola oasi di benessere: produce ortaggi, frutti rossi, un po' di grano, alleva galline. Ci fa vedere le sue coltivazioni con tutta la passione di un figlio della terra. Di quella Motherland cantata da Natalie Merchant che è da sempre la sua culla sacra. Un sacello dove Robert ama ospitare le persone soprattutto in estate.

I suoi piccoli frutti rossi sono un grande frutto d'amore. Ora non è stagione, ma sulle piante c'è ancora qualche fragola resistente, ci sono ancora un po' di more. Ora è tempo di verze, di cavolfiori, di cavolo cappuccio. Se passate di qui, Robert vi aspetta. Vi vende i suoi frutti, le sue verdure e vi regala il suo sorriso. In ogni caso, la sua storia è una lezione di vita, un'isola felice in mezzo alla tempesta di questi anni.