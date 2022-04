Tutti i misteri della Città Fantasma visti dal cielo: un video imperdibile di Consonno

Un panorama surreale ma assolutamente aderente alla sua incredibile storia. Quella di una conquista d'altri tempi, quando il denaro e la vanità sembravano non avere davvvero ostacoli. Soprattutto negli anni '60, la stagione del boom economico. Di quel sogno, che per molti fu solo un incubo, oggi rimane tutta la desolazione che solo il fascino distopico di un futuro impossibile può lasciare. La sua storia l'abbiamo raccontata qui, oggi visiteremo questo luogo suggestivo attraverso le immagini del drone di Alessandro Bonfanti. 60 secondi di curiosità e prospettive insolite, ma per chi volesse vedere il video completo questo è il link, vale davvero la pena!

La Città Fantasma si trova in provincia di Lecco a circa un'ora di macchina da Comoò