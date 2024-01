Nel confronto con Varese sui social Como vince: "Città viva e indiscutibilmente all’avanguardia"

Comincia il nuovo anno e si placano tutte le polemiche che hanno accompagnato il Natale a Como e le feste che stanno per finire ci riportano alla vita di tutti i giorni. Se in molti si sono lamentati, c'è chi però ha davvero apprezzato l'organizzazione a Como ed è nientemeno che un blogger di Varese, Mauro Gregori che gestisce la pagina Varese la vedo così.

"Ieri sono stato a Como. La giudico una città viva e indiscutibilmente all’avanguardia, un esempio da imitare. Era giorno di mercato. Quindi ho pensato fosse complesso trovare parcheggio. Invece la disponibilità di diversi parcheggi multi piano ha ovviato all’enorme presenza di turisti. Le proiezioni sui palazzi cittadini, diffuse, permettono all’enorme massa di presenti, di distribuirsi lungo l’area pedonale (che è 10 volte quella di Varese), pulita, ordinata (con svuotamento dei cestini dei rifiuti anche durante il pomeriggio del sabato). In centro non ho visto nessun negozio chiuso con un cartello vendesi ed/o affittasi.

Insomma… Como mi ha fatto un’ottima impressione. Attira turisti italiani e stranieri a profusione. Il confronto con Varese è impietoso. Un solo esempio: il Sacro Monte. Nessuna indicazione per arrivarci in maniera semplice. Per non parlare dell’Isolino Virginia, altro nostro sito Unesco, inaccessibile normalmente d’inverno, da sempre, ma quest’anno addirittura dall’estate.

A Varese si è scelto di lasciare i Giardini Estensi sostanzialmente al buio (buio completo nella parte alta e parziale nella parte bassa), e con ben 140 mila euro illuminare esclusivamente Palazzo Estense. Speriamo che il 2024 porti consiglio a chi governa Varese e utilizza la propaganda mediatica per autoincensarsi.

C’è molto da fare per non vedere morire la nostra città. In primis rendendola attrattiva tutto l’anno.

Abbiamo luoghi spettacolari come il Campo dei Fiori e il Sacro Monte, l’Isolino Virginia, anche la Schiranna potrebbe essere luogo dove portare mercatini e luminarie, ma non viene fatto (un esempio da imitare e’ quello della villa Comunale di Salerno).

Il commercio langue, la città è semi deserta. In foto un’immagine del centro di Como ieri (31 dicembre) alle 17.00. Vedete differenze?

Ps. non parlo di asfaltature e decoro, anche in questo caso il confronto tra Como e Varese sarebbe impietoso.

Speriamo in un futuro migliore per la nostra città."

A non essere d'accordo sono però i comaschi che rispondono: "Io vivo a Como e ti posso assicurare che non hai visto bene!", oppure c'è chi sottolinea che i posti auto ci sono perché quest'anno era un mortorio e anche chi spiega che se oggi come oggi Como ha fatto una buona impressione, 20 anni fa te ne saresti innamorato. Punti di vista.