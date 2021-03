Como, truffa del 70° anniversario di Esselunga: attenzione ai falsi messaggi Whatsapp

Il messaggio Whatsapp invita i clienti a cliccare per vincere premi per celebrare il 70° anniversario della nota catena di supermercati. Cliccando sul link si partecipa ad un "gioco a premi" con sui si vincerebbero buoni spesa, ma in realtà si tratta di un metodo dei truffatori per rubare i dati personali delle ignare vittime. A mettere in guardia sulla truffa è la stessa catena Esselunga sul suo sito ufficiale. "Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l'invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell'azienda". Da notare, tra l'altro, che nel 2021 Esselunga non festegga nemmeno il 70° anniversario, essendo stata fondata nel 1957.

In foto i messaggi falsi da non cliccare: