La spinosa questione del parrucchiere arabo a Como

Per capire quali possono essere i pensieri della gente a volte è utile "farsi un giro" sui social media, sopratutto nei gruppi di specifiche città se non addirittura quartieri dove vengono sollevate questioni e creati confronti non per forza dal piglio polemico ma anche per chiedere semplici consigli.

Gli abitanti di Como in questo sono molto partecipi e non lesinano consigli, pareri e informazioni. Non sempre le cose si sviluppano nel senso giusto e inevitabilmente qualche tafferuglio virtuale può sorgere. È il caso del parrucchiere arabo. Un gentile signore sul gruppo Sei di Como se... di Facebook chiede se qualcuno conosce un parrucchiere arabo per donne in città per sua cugina. La domanda ha scatenato la curiosità di molti. Che differenza c'è tra un parrucchiere arabo e uno italiano? Prima di ricevere una risposta da chi ha posto la domanda, molti comaschi provano a darsela da sola. "I parrucchieri arabi per donne, scrivono, hanno paraventi per non mostrare le donne e la loro capigliatura ad altri clienti sconosciuti durante l'operazione. È questa la ragione". Si sviluppa quasi imemdiatamente una discussione sull'integrazione e sul fatto che la donna debba o meno imparare l'italiano. Qualcuno consiglia di accompagnarla e farle da traduttore, altri si limitano a dire che per loro il problema non è solo la lingua ma il fatto che "la cugina indossa il velo e il parrucchiere arabo ha un posto speciale per le donne velate in modo che il resto dei clienti non la veda, e c'è anche una donna che lavora con lui, avete capito il motivo?".

In realtà di nomi di saloni di bellezza per donne arabe a Como ne sono saltati fuori pochi, mentre i commenti prolificano. Alla fine un utente spazientito scrive: "ll signore qui ha chiesto indicazioni per un parrucchiere, mica una lezione di sociologia da gente che non ha finito la scuola dell’obbligo...". E la diatriba sociologica continua indisturbata fino all'ultimo, esasperato commento di membro del gruppo: "Como è proprio un paesello..."