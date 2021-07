Spettacolo sul cielo di Como: arriva la Luna del Cervo

Il mese di luglio sta per volgere al termine ma ci offrirà ancora degli interessanti fenomeni astronomici. La prossima luna piena sarà sabato 24 luglio e si chiama la luna del Cervo o dei Temporali.

Un'altra rarità sottolineata dagli esperti è che il mese di luglio 2021 può vantare ben 5 fasi lunari (l'ultima il 31 del mese).

La Luna del Cervo: quando vederla

Imperdibile la Luna piena del Cervo o dei Temporali che apparirà splendente all'imbrunire di sabato 24 luglio. La distanza dalla Terra sarà all'incirca di 372,466 km, quindi il disco lunare sarà leggermente più grande della media.

La Luna entrerà in fase di plenilunio nella notte tra il 23 e il 24 luglio, precisamente alle 4.34, come riportato dal portale UAI. Vuol dire che per ammirare la Luna del cervo anche dal cielo di Como, bisognerà alzarsi presto la mattina di sabato 24 luglio, prima dell'alba. Alternativa valida è anche quella di aspettare le ore serali, dopo il tramonto, quando il satellite sarà ancora molto luminoso, ovviamente se le condizioni meteo saranno favorevoli.

Perchè si chiama Buck Moon, Luna del Cervo

Luglio è normalmente il mese in cui le nuove corna di cervo escono dalla fronte. Si tagliava il fieno e iniziavano i temporali estivi, per questo veniva anche chiamata Luna del Fieno o Luna del Tuono. Il nome, come spesso accade, deriva quindi da antiche tradizioni e credenze degli indiani d'America.

Credenze

La luna non ispira solo poeti e innamorati. Da sempre l'uomo sa che la luna ha una potente influenza sulla terra, come la bassa e l’alta marea, ma anche la riuscita di attività come tagliarsi i capelli, annaffiare, concimare, seminare, imbottigliare, raccogliere le erbe medicinali e molto altro ancora.

Anche il nostro benessere ne risente. La luna piena si crede che influenzi il sonno, si impiega più tempo ad addomentarsi oppure si dorme male. Potrebbe causare cambi di umore repentini. In questa fase si dice che diventiamo “lunatici” perché l’energia della luna è maggiore rispetto al solito.