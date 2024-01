Como, quando la bottiglietta d'acqua non basta per la pipì dei cani: bufera web

Scoppia una nuova polemica a Como e lo fa sulla pagina Facebook Sei di Como se... dove i cittadini si confrontano su varie tematiche legate alla città. Il post che sta facendo discutere è stato scritto da un cittadino: "Ma che meraviglia, via Palestro ore 18,40 cane al guinzaglio e proprietario armato di bottiglietta. Il cane decide ripeto decide di fare pipì sui sacchi della differenziata che verranno manipolati dagli addetti al ritiro, vero che ha cercato di lavare i sacchi ma poxxa la miseria con un prato a 50 metri era il caso di fargli fare la pipì su ogni cumulo di sacchi?".

È giusto che i proprietari di cani siano attrezzati con bottiglietta e sacchettino ma forse, almeno per la maggior parte dei commentatori, si sta esagerando. "Cosa doveva fare il cane? Avvisare?". "Sono convinta, replica un altro utente, che se il cane l'avesse fatta 50 metri più in là la polemica sarebbe stata la stessa se non peggio. Mi sembra che si rasenta il ridicolo visto che il proprietario si è premunito di pulire i sacchi della differenziata più di cosi cosa vuole?". Oltre 108 commenti e la maggior parte, a onor di vero, a favore del cane e del suo padrone che, come vuole la Legge, era attrezzato con tutto l'indispensabile e le polemiche verso i cani hanno stancato.

C'è anche però chi è ancora più estremista: "Se vai in centro devi fare lo slalom fra le pipi dei cani anche davanti a vetrine e portoni. Bisognerebbe mettere il centro vietato ai cani oppure un servizio di pulizia più frequente".

Forse si sta davvero esagerando. Considerando, come fanno notare in molti, che anche gli umani molto spesso hanno l'abitudine di fare i loro bisogni dove capita e senza neanche pulire.