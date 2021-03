Attenzione: nuova truffa online anche a Como. Sms falso a chi attende un pacco

Dopo i WhatsApp falsi con i premi per il 70° anniversario di Esselunga (in cui, specifichiamo bene la nota catena di supermercati non ha alcuna responsabilità) che servivano solo a raccogliere dati sensibili a chiunque avesse risposto e tentato la fortuna, da qualche giorno, anche nel Comasco è arrivata la truffa (questa volta via Sms) del pacco da consegnare bloccato in dogana o in un non ben specificato centro di spedizione. Qualora si clicchi sul messaggio, si viene indirizzati ad altre pagine (molto simili a quelle di reali corrieri) e qui scatta il tentativo di avere informazioni sul proprio conto in banca o sulla carta di credito con il pretesto di "sbloccare la spedizione". Non si capisce se la truffa sia avviata dopo uno studio specifico che verifica se effettivamente si stia aspettando un pacco o a random. Più probabille la seconda ipotesi in quanto proprio nella nostra redazione è stato ricevuto più di un messaggio del genere da una giornalista che non aveva alcuna consegna in sospeso. La notizia è stata riportata anche su TPI dove ad avvisare della truffa e a subirla è stato Lorenzo Biagarelli, social chef e fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Prestate quindi molta attenzione a queste truffe che, specie in questo periodo di pandemia, si stanno moltiplicando e affinando. Nella foto sotto, il testo del messaggio: