A Como chi ha bambini non trova casa, gli animali sono ben accetti: è bufera social

Un nuovo argomento scatena la polemica sui social, sulle pagine di Facebook dedicate alla nostra città, Como. Tutto nasce dallo sfogo di una giovane mamma che non riesce a trovare casa in città nonostante la stia cercando dallo scorso maggio. Il motivo? I bambini.

"Le agenzie, scrive, solo a sentir parlare di un bambino mi rispondono che i proprietari non accettano bambini ma animali sì!".

Le risposte di solidarietà non si fanno attendere, qualcuno scrive che per lo stesso motivo con due figli ha avuto problemi a trovare casa e che alla fine, fortunatamente, hanno risolto in un paese vicino a Como. E ancora: " Ciao hai ragione per me con 5 figli è stata un'odissea! Anche a me rispondevano meglio animali! Avrei voluto presentarmi con una mucca ma ho trovato una persona disponibile, un grande anzi grandissimo uomo che non ha avuto problemi ad affittare. Ti consiglio di perseverare di brave persone esistono ancora anche se sono molto rare".

Non mancano gli amanti degli animali che dicono che "...spesso gli animali sono più civili dei bambini e dei genitori e ne ho la dimostrazione qui dove abito". C'è anche chi dice di aver cambiato casa in passato proprio perché i vicini con bambini che urlavano a tutte le ore del giorno e della notte avevano rendevano la vita impossibile a tutti.

Il nocciolo della questione però non deve essere il solito (chissà perché poi) confronto tra animali e bambini, ma una seria riflessione sul perché in una città come Como sia così difficile trovare casa se si hanno figli.

I motivi vengono man mano sviscerati nelle varie risposte al post. In primis fanno notare che "andare in affitto con i figli purtroppo può diventare un problema perché se l'affittuario non paga il proprietario non può mandarli via perché minorenne. Chiamare un avvocato ha un costo". Vero. Spesso a causa di persone disoneste ci vanno di mezzo tutti. Sono tante però le garanzie che oggigiorno vengono chieste per affittare una casa, a partire dal contratto a tempo indeterminato, quindi ancora non si capisce, dal momento in cui chi scrive il post ha tutti i requisiti, perché ci stia mettendo così tanto tempo a trovare un'abitazione. Un altro motivo potrebbe essere che a Como molti proprietari di case preferiscono adibirle a case vacanza e sfruttare la loro potenzialità nei mesi primaverili e estivi, per accogliere i turisti. In molti però sembrano aver riscontrato lo stesso problema e proprio a Como.